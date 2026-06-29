Cum arată Florin Piersic la 90 de ani. Ce au remarcat oamenii la cea mai recentă apariție publică

Florin Piersic a avut o apariție publică rară la Piatra Fest 2026, unde a fost întâmpinat cu aplauze. Actorul, în vârstă de 90 de ani, a impresionat prin eleganță, optimism și buna dispoziție.

Florin Piersic a avut o apariție publică rară la Piatra Fest 2026, unde a fost întâmpinat cu aplauze. Actorul, în vârstă de 90 de ani, a impresionat prin eleganță, optimism și buna dispoziție. | Antena 1

Au apărut imagini rare cu Florin Piersic, unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai României. Deși a împlinit 90 de ani, marele artist continuă să participe la evenimente publice ori de câte ori are ocazia, iar fiecare apariție a sa este întâmpinată cu multă emoție de admiratori.

Cum arată Florin Piersic la 90 de ani

Recent, Florin Piersic a fost prezent la Piatra Fest 2026, unde a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului. Îmbrăcat elegant și sprijinit de un baston, actorul a urcat pe scenă în aplauzele celor prezenți. Cei care l-au întâlnit au remarcat că, în ciuda vârstei înaintate, și-a păstrat farmecul, umorul și energia care l-au consacrat de-a lungul unei cariere impresionante.

Publicul din Piatra-Neamț s-a bucurat să îl vadă într-o stare de spirit bună, zâmbitor și dornic să stea de vorbă cu oamenii. Chiar dacă se deplasează cu ajutorul unui baston, Florin Piersic a demonstrat că dragostea pentru scenă și pentru public a rămas la fel de puternică.

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În timpul evenimentului, actorul a fost răsplătit cu un ropot de aplauze și numeroase dovezi de apreciere din partea celor veniți special pentru a-l vedea. Mulți dintre cei prezenți au profitat de ocazie pentru a-l fotografia și pentru a-i transmite mesaje de admirație, considerând că simpla lui prezență reprezintă un moment special.

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Ce au remarcat oamenii la cea mai recentă apariție publică

Organizatorii festivalului au transmis un mesaj emoționant după întâlnirea cu marele actor.

„Piatra-Neamț a trăit un moment deosebit în cadrul Piatra Fest 2026, odată cu întâlnirea dintre îndrăgitul actor Florin Piersic și publicul care l-a întâmpinat cu aplauze, admirație și multă căldură.

Cu farmecul și umorul care l-au consacrat, marele artist a oferit celor prezenți o întâlnire memorabilă, presărată cu povești, emoții și amintiri, într-o atmosferă de suflet.

Vă invităm să urmăriți imagini de la acest moment special, în care una dintre cele mai iubite personalități ale teatrului și filmului românesc s-a aflat din nou în mijlocul publicului din Piatra-Neamț”, se arată în comunicatul publicat pe Facebook și citat de Cancan.

Apariția lui Florin Piersic a fost intens comentată și în mediul online. Internauții au remarcat eleganța actorului, zâmbetul său cald și faptul că, în ciuda problemelor de sănătate din ultimii ani, continuă să fie aproape de publicul care l-a iubit de-a lungul întregii sale cariere.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne una dintre cele mai respectate și apreciate personalități ale culturii române. Fiecare apariție publică a sa este un prilej de bucurie pentru admiratori, care îl consideră un simbol al teatrului și cinematografiei românești. Prezența sa la Piatra Fest 2026 a demonstrat încă o dată că legătura dintre marele actor și publicul său este la fel de puternică precum în urmă cu zeci de ani.