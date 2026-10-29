Cine este Denis, iubitul Oanei Tomoioagă de la Asia Express, și cu ce se ocupă. Imagini romantice cu cei doi îndrăgostiți

Oana Tomoioagă participă la Asia Express alături de Mirela Vaida, iar cele două au pornit împreună într-o aventură plină de provocări pe Drumul Mătăsii.
Dincolo de experiența de la televizor, artista a oferit și câteva detalii despre viața sa personală, în cadrul emisiunii Spynews TV Live.
Cu ce se ocupă iubitul Oanei Tomoioagă
După divorțul de tatăl copilului său, cântăreața și-a refăcut viața sentimentală alături de Denis Bătrînu. Cei doi sunt împreună de aproximativ cinci ani, iar relația lor pare să fie una foarte frumoasă.
Partenerul artistei lucrează în domeniul video și surprinde momente importante din viața oamenilor. Acesta realizează videoclipuri pentru nunți, dar și pentru piese muzicale.
Un aspect important pentru Oana Tomoioagă este legătura pe care iubitul său a construit-o cu fiul ei. Artista a povestit că a ținut cont de sentimentele copilului înainte de a face pasul către o nouă relație.
Ce spune Oana Tomoioagă despre relația cu Denis Bătrînu
Oana Tomoioagă a vorbit deschis despre povestea de dragoste pe care o trăiește. Concurenta de la Asia Express a mărturisit că este fericită alături de partenerul său și a explicat de ce relația dintre acesta și fiul ei a fost atât de importantă.
Artista consideră că, atunci când o femeie are un copil, alegerea unui nou partener trebuie făcută cu multă atenție. Tocmai de aceea, înainte de a începe relația cu Denis Bătrînu, s-a asigurat că fiul său îl acceptă și se simte bine în preajma lui.
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