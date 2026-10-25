Asia Express 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au câștigat amuleta! Ce avantaj special au obținut

Episodul 29 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 25 octombrie 2026. Mirela Vaida și Oana Tomoioagă au câștigat jocul pentru amuletă și un premiu de 1.000 de euro, dar și cu un avantaj important pentru următoarele misiuni. Cele două au obținut un joker special care le permite să oprească temporar din cursă celelalte echipe pe care le întâlnesc în timpul unei misiuni.

Duminica, 25.10.2026, 23:10