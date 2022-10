Cine este iubitul Danielei Crudu, bărbatul alături de care vrea copil și familie: “Sper la un copil, lucrăm deja”

Daniel crudu s-a schimbat și nu mai este vedeta pe care oamenii o știu. Ea s-a retras treptat din televiziune, după o perioadă lungă de pauză, iar apoi s-a mutat. Se pare că acesta nu se mai regăsește în fața micilor ecrane, însă este pasionată de mediul online. În plus, ea consideră că publicul căruia se adresează nu mai stă în fața televizoarelor, de aceea preferă să facă schimbările necesare care îi aduc și succes, dar și confort.

Însă nu a rupt de tot legăturile cu România și asta pentru că încă are colaborări de imagine care îi aduc sume frumoase în portofel, însă preferă liniștea din Suedia și dezinteresul pe care îl afișează oamenii de acolo față de viața sa personală.

Ce spune Daniela Crudu despre bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Vedeta se vede în brațele iubitului pe viitor, dar și cu un copil

Daniela Crudu este în plină transformare personală. Acesta are o relație cu un român după cum ea a declarat și are planuri mari cu el. Ea a mărturisit pentru Fanatik.ro că își dorește o familie și nu exclude posibilitatea de a avea un copilaș.

Ea nu și-a afișat iubitul și preferă discreția în schimbul zecilor de materiale de presă și de televiziune care ar acapara-o.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a spus Daniela Crudu.

Daniela Crudu spune că Suedia este o țară unde oamenii din jur nu acordă interes vieții sale personale, lucru care îi aduce libertate și liniște.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă. La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, spune Daniela Crudu.

Acesta a făcut chiar demersuri în schimabrea sa. Și-a vândut apartamentul din București în care a locuit vreme de 12 ani.

”Am decis să vând apartamentul din București pentru că o să vreau să îmi iau o casă. M-am plictisit, m-m săturat după 12 ani să stau în apartamentul ălă. E momentul să fac o schimbare. Mă mai gândesc dacă îmi iau casă în România sau în Suedia. Aici, în Suedia, cel puțin în ultimul timp, tot stau. Ar fi mișto, îți dai seama, să stau aici, în Suedia, să iau casă. Apartamentul îl dau cu 99.000 de euro, e mare, e frumos. Îl dau și mobilat, are și loc de parcare… Un apartament cu două camere, aici, în Suedia, e vreo 120.000 de euro”, ne-a mai dezvăluit Daniela Crudu.

Citește și: Daniela Crudu își vinde apartamentul din București. Suma fabuloasă pe care o cere pentru cuibușorul de nebunii din Drumul Taberei

”În România am doar contracte de imagine. Cu casa de pariuri, semnez pe câte un an, în reînnoiesc acum. Am o ședință foto la niște blănuri. Dar, la tv, nu mai am nimic. Am tot fost invitată la emisiuni, dar ce să mai fac pe acolo? Îți spun sincer, e mai interesant pe internet, online. Cred că nimeni nu se mai uită acum la emisiuni cum erau înainte, așa, de divertisment. Mai ales cei din nișa mea, cei care mă interesează, nu m-ar ajuta să mă duc prea mult la televizor”, ne spune Daniela Crudu.

Citește și: Cât poate să câștige Daniela Crudu lunar de când s-a retras din televiziune. Din ce face bani fosta asistentă TV

”Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta. Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, spune, în exclusivitate pentru Fanatik, Daniela Crudu.

Citește și: Ce conținut are Daniela Crudu pe platforma OnlyFans. Ipostazele incendiare în care se pozează și filmează fosta asistentă TV

Lucian o răpește pe Nuți, iar Andreea cade în capcana lui ▶ Vezi noul episod din Adela | Sezonul 4 în AntenaPLAY