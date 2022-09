Cât poate să câștige Daniela Crudu lunar de când s-a retras din televiziune. Din ce face bani fosta asistentă TV

Daniela Crudu se numără printre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Aceasta a impresionat telespectatorii, de-a lungul anilor, cu aparițiile sale impecabile din cadrul emisiunilor la care participa.

Focoasa brunetă s-a făcut remarcată prin felul carismatic, formele de invidiat și ținutele provocatoare la care apelează des. Telespectatorii au avut ocazia să o cunoasă suficient de bine datorită reality show-ului Burlăcița, dar și emisiunii lui Dan Capatos unde a fost asistentă TV.

De câțiva ani, Daniela Crudu a luat decizia de a se retrage din televiziune, însă acest lucru nu a împiedicat-o să câștige bani frumoși. Se pare că fosta asistentă TV are o mulțime de proiecte care îi aduc sume impresionante.

Din ce își câștigă Daniela Crudu banii

Odată cu plecarea sa din televiziune, Daniela Crudu a primit tot felul de oferte din partea mai multor brand-uri pentru a le reprezenta imaginea. Încă din 2019, fosta asistentă TV are un contract cu o casă de pariuri, încasând lunar 8.000 de euro, adică cam trei sferturi din veniturile sale, relatează playtech.ro. De asemenea, focoasa brunetă a deschis o nou colaborare și cu un brand de băuturi alcoolice.

Se pare că Daniela Crudu câștiga sume considerabile și din contractele pe care le are cu o clinică de înfrumusețare și un magazin de haine. De altfel, veniturile sale sunt sporite cu 1.000 de euro și de faptul că prezintă evenimente ca MC.

Un lucru pe care foarte puțini îl știu este că fosta asistentă TV poate oferi și show-uri erotice, prețul lor începând de la 2.500 de euro, potrivit sursei citate mai sus.

În ultima perioadă, Daniela Crudu și-a făcut cont și pe o platformă destinată adulților (OnlyFans), unde are o mulțime de abonați și prin intermediul căreia reușește să câștige bani frumoși.

Bruneta își promovează des contul pe Instagram. Cei care își doresc să o vadă pe fosta asistentă TV în ipostaze incendiare trebuie să plătească 23 de euro lunar, aproximativ 115 lei. De altfel, Daniela Crudu a reușit să strângă 800 de abonați încă din prima luna, adică în jur de 18.000 de euro doar din OnlyFans, conform sursei citate.

„În primă fază, am fost curioasă, apoi când am văzut că se câștigă bani frumoși… de ce nu? Oricum, eu am pozat și în Playboy, am trei coperți. Îmi place foarte mult, adică mi-a schimbat viața… cât pot să mă distrez. Parcă îți dezvolți creierul și te duce în altă dimensiune. Îmi dezvoltă imaginația”, spunea Daniela Crudu pentru cancan.ro.

Conținutul fostei asistente este unul de-a dreptul îndrăzneț. Aceasta publică imagini cu ea în bustul gol, în lenjerii foarte transparente și în ipostaze ce îți taie răsuflarea. Un lucru este evident, Daniela Crudu este posesoarea unui trup spectaculos și nu se teme să arate acest lucru oamenilor din mediul online.

