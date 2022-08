Cine este Marilena Stan, femeia care a cucerit Tik Tok-ul. Cum sună piesa virală „Ritmuri orientale Taka Taka”

Totul a început în glumă, așa cum recunoaște și autoarea piesei. După ce melodia a fost urcată pe Tik Tok însă, au sărit „scântei” în comunitatea aplicației, iar sunetul a fost refolosit în mii de alte filmulețe, ajungând astfel extrem de popular.

Cine este Marilena Stan, autoarea piesei „Ritmuri orientale Taka Taka”

Cu un ritm care te prinde rapid și câteva versuri simple care îți rămân cu ușurință în cap, piesa Marilenei a ajuns rapid virală. La scurt timp, a apărut și un videoclip în care femeia dansează, care i-a adus un plus de notorietate.

Întrebată cum i-a venit ideea melodiei, Marilena Stan a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că inițial piesa a pornit dintr-o joacă, alături de nepoții ei.

„A început dintr-o glumiță, dansând cu nepoata și nepoțelul. Eu am un spirit tânăr. Dansez cu ei, fac șpagatul, chestii. A întrebat nepoata cum să sune melodia și zic: aș pune pe un refren Taka Taka, stânga dreapta. Așa am început să scriu textul, câte o strofă.. Exact asta zic acolo: pe ritmuri orientale, așa se numește și piesa”, a dezvăluit Marilena Stan.

Citește și: Cine este YNY Sebi, trapper-ul care e locul 1 în trending. Cum a devenit celebru și de ce este atât de viral pe TikTok

Nepoții săi au venit cu ideea să publice piesa pe Tik Tok, unde a ajuns rapid virală

Femeia nu se aștepta la succesul de care se bucură în prezent, ajungând cunoscută peste noapte. Marilena a explicat că la început s-a ferit să publice piesa în mediul online, însă nepoții ei au fost cei care au venit cu ideea.

„Eu am ascuns-o din cauza criticilor, dar după am zis să o postez. Și a ieșit. Am înregistrat-o doar eu, după mi-am găsit și două fete, care sunt și dansatoare. Nepoții au zis să o punem pe Tik Tok”, a adăugat ea.

Piesa Marilenei se numără printre cele mai folosite în crearea de conținut pe platforma TikTok, asftel că majoritatea internauților au auzit-o deja. Aceasta nu se aștepta să aibă un asemenea succes, însă cochetează deja de ceva vreme cu muzica, fiind una dintre pasiunile sale.

Citește și: Cine este Paulina „Fetița ta de milioane”. Cum a reușit să devină virală pe tiktok și cum se pozează pe internet

„Eu așa merg, în grădină, fac nu știu ce și cânt. Și prin casă, cu aspiratorul, muzica e viața mea, ca idee și mă ține în viață și cu spiritul ăsta tânăr”, a declarat Marilena Stan la Antena Stars.

Marilena Stan spune chiar că nu se oprește aici și că are de gând să surprindă publicul și cu alte proiecte în viitor, având în vedere că unul dintre hobby-urile sale este și scrisul de poezii.

„Familia mea, toți, sunt mândri de mine, că eu am o familie numeroasă. Am patru nepoței, băiatul are băiat și fetiță și fata are două fetițe și ei sunt cu mine. Le-am compus poezie la fiecare în parte și am și 50 de poezii și tot așa, eu sunt pe bandă rulantă”, a adăugat Marilena Stan.

Primele episoade din Adela | Sezonul 4 sunt disponibile în AntenaPLAY ▶ Hai să le vezi și tu!