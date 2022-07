Cine este Paulina „Fetița ta de milioane”. Cum a reușit să devină virală pe tiktok și cum se pozează pe internet

Paulina este noua senzație a muzicii românești. Cântăreața are mai multe influențe în genul muzical printre care se numără manelele, pop și puțin trap. Iată cum a reușit să devină celebră pe TikTok.

Paula „Fetița ta de milioane” a devenit virală pe TikTok după ce a lansat piesa celebră. Această a surprins și prin look-ul său

A început să studieze Farmacia, însă a renunțat pentru a continua studiile în domeniul Psihologiei. Aceasta are o pasiune pentru muzică, ce a reușit să o ducă pe culmile succesului. „Fetița ta de milioane” a strâns aproape 2 milioane de vizualizări. Însă aceasta a mizat mai mult pe platforma TikTok pentru a ajunge la oameni, iar refrenul piesei sale a fost suport pentru multe clipuri făcute de utilizatorii acestei rețele.

Citește și: Cine este YNY Sebi, trapper-ul care e locul 1 în trending. Cum a devenit celebru și de ce este atât de viral pe TikTok

Paulina are 24 de ani și este din Brașov, însă a cunoscut succesul de curând cu piesa „Fetița ta de milioane”, o manea reorchestrată cu sound fresh. Versurile și vocea ei soft au făcut-o să aibă un succes atât de răsunător.

Cântă la pian, chitară, vioară și voce, dar se ocupă și cu partea de producție și song-writing.

„Vin din familie de muzicanți, deci e greu să spun care a fost momentul exact în care m-am apucat de muzică. Cred că tata a fost „de vină”. Pe la 6-7 ani, primise el un acordeon în 12 bași și a învățat să cânte singur, după ureche. Super pasionat de muzică, stătea la ușile restaurantelor să asculte cum cântau formațiile și - fast-forward - în armată ajunge și el în formația unității, la chitară bas.

Când eram eu mică, auzeam toată ziua cum își făcea repertoriul pentru nunți, cânta până la 12-1 noaptea pe boxe, la maximum. Veneau saxofoniștii la noi și băieții cu orga. Îmi doream și eu să fac muzică, auzindu-i pe ei. În plus, ai mei vindeau și casete pe atunci, deci am crescut cu toate genurile și știu toată muzica apărută imediat după ‘89 - românească cât și din afară.

Am făcut și canto, și pian, și vioară. Vreo 10 ani cred că am mers pe la toate concursurile de muzică, am avut trupe și am un dosar plin de diplome. La un moment dat, mi-am dat seama că nu fac nimic cu concursurile, așa că am renunțat și am început să îmi scriu singură piese și să încerc să mă lansez în online”, a fost declarația pe care a dat-o pentru unsitedemuzică.ro.

Citește și: Cine este Gheboasa care cântă piesa „Dă-i țiganca”. Cum a devenit viral pe tiktok. În ce emisiune a participat

Cum a ajuns să scrie piesa Fetița ta de milioane

Iată că piesa „Fetița ta de milioane” are și o poveste tristă în spatele versurilor. Este despre un bărbat care nu a avut încredere în Paulina. Ce spune artista despre melodia ei:

„Acum un an sau doi ani am fost cu o persoană care îmi dădea speranță, încredere, dar care nu mă iubea înapoi și i-am promis că voi avea succes, că voi cumpăra lumea, titlul a fost inspirat din Million Dollar Man”, a spus ea pe Tiktok.

Vezi cine sunt semifinaliștii din echipele juraților Costel și Dan Badea. Episodul 11 e disponibil în AntenaPLAY.