Cine este Gheboasa care cântă piesa „Dă-i țiganca”. Cum a devenit viral pe tiktok. În ce emisiune a participat

Gheboasă a devenit viral după ce a cântat la Urbanist Session. Acesta a participat și în sezonul 1 din One True Singer, însă nu a fost desemnat marele câștigător. Dar chiar dacă nu a intrat în posesia marelui premiu pus în joc, acesta a cunoscut succesul pe TikTok.

Gheboasă a paticipat la One True Singer în primul sezon al emisiunii și a făcut o impresie foarte bună. La scurt după eliminarea lui din show, el a lansat piesa „Dă-i țiganca”, care a devenit virală pe TikTok.

Și pe Youtube, piesa a strâns peste 6 milioane de vizualizări. De loc, el este din Târgoviște. Numele de scenă i-a venit dintr-un joc de cuvinte. În mai multe piese el spune a încput că el e Gheboasa, adică smecheroasă.

Cântărețul a cântat la festivalul Beach, please, unde a făcut un show complet cu piesa „Dă-i țiganca”, căreia i-a făcut și clip tot de acolo.

El a făcut o impresie bună la One True Singer, însă a fost eliminat în al treilea episod, din cauza faptului că a încălcat regulamentul. Acesta l-a avut ca mentor pe Grasu XXL, care a avut mare încredere în potențialul său.

„Dacă nu câștigi, te sparg! Eu mă aștept să câștigi concursul, șefule! Nu e vorba de nivel, e vorba de talentul tău. Nu e vorba doar de voce. Fă-ți talentul”, l-a sfătuit Grasu XXL pe Gheboasă.

„Inițial, când am văzut ce concurenți sunt și ce voce am, m-am simțit în minus pentru că nu prea am voce. Pot să fac bine la nivelul meu”, i-a spus trapperul lui Grasu XXL în episodul 2 al show-ului.

