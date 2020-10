Cine este și cum arătă soția lui Borat. De ce a spus în trecut că e jenant să fie căsătorită cu el

Actorul apreciat de milioane de oameni din întreaga lume este căsătorit cu Isla Fisher, din anul 2010, o australiancă superbă, care are și ea o carieră de succes în industria cinematografică.

Isla este recunoscută pentru frumusețea deosebită pe care o posedă, pentru umorul de care dă dovadă de fiecare dată când apare în public, dar și pentru roluri din filme ca "Wedding Crashers" sau "Now You See Me".

Actrița a povestit la un moment dat că deși are simțul umorului destul de dezvoltat, a avut parte și de momente mai puțin plăcute atunci când se afla în preajma soțului ei: "Nu pot să vă spun cât este de stâmjenitor în anumite momente. Pentru el nu există nicio diferență între glume și viața reală".