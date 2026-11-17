Claudia Pătrășcanu a ținut să transmită faptul că se simte trădată de fostul ei avocat, Adrian Cuculis. Ce acuzații dure îi aduce acestuia.

Claudia Pătrășcanu a lansat un mesaj dur la adresa fostului său avocat, Adrian Cuculis, după ce acesta a făcut declarații publice despre conflictul dintre artistă și Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu, acuzații la adresa fostului ei avocat, Adrian Cuculis

Cântăreața îl acuză că a intervenit în mod repetat în acest subiect, deși nu o mai reprezintă, și susține că relația profesională dintre ei s-a încheiat după ce s-a simțit trădată într-unul dintre dosare.

Schimbul de replici a pornit după ce Adrian Cuculis a publicat un mesaj în care a comentat situația juridică dintre Claudia Pătrășcanu și fostul soț. Avocatul a afirmat că a reprezentat-o pe artistă în unele dintre dosarele împotriva lui Gabi Bădălău și a criticat acuzațiile aduse de aceasta sistemului judiciar. În postarea sa, el a vorbit și despre judecătoarea de la Judecătoria Bolintin-Vale, pe care a descris-o drept o fostă stagiară a sa, pe care o consideră integră și profesionistă.

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Artista a reacționat printr-o serie de mesaje publicate pe Instagram, în care a ținut să clarifice, în primul rând, în ce procese a fost reprezentată de Adrian Cuculis. Potrivit acesteia, avocatul i-a fost alături într-o singură ordonanță președințială, prin care solicita acordul pentru participarea la o emisiune TV de divertisment. Cel de-al doilea proces la care face referire a fost cel cu fosta parteneră a fostului său soț.

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Claudia Pătrășcanu spune că s-a simțit trădată de fostul avocat

Claudia susține că, în cel de-al doilea dosar, a observat probleme legate de actele depuse la instanță și că, pe parcursul procesului, fostul său avocat ar fi început să apară în fotografii alături de adversara ei. Când i-a comunicat că vrea să continue colaborarea cu un alt avocat, artista afirmă că a întâmpinat dificultăți inclusiv în obținerea propriilor documente.

„În acel al doilea proces m-am simțit trădată de dumneavoastră!”, a transmis ea.

Cântăreața i-a reproșat lui Cuculis și faptul că, în perioada în care o reprezenta, îl critica pe Gabi Bădălău, iar acum, prin declarațiile sale publice, pare să îi ia apărarea. Totodată, l-a întrebat de ce a adus în discuție o judecătoare pe care ea spune că nu a nominalizat-o și care, în opinia sa, nu are legătură cu dosarul de executare silită.

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Artista a mai afirmat că a ales să nu vorbească public despre experiența profesională avută cu avocatul, inclusiv din respect pentru faptul că acesta are trei copii. Acum îi cere să nu mai facă declarații despre ea și despre un dosar în care, spune Claudia, nu reprezintă niciuna dintre părți.

„Eu v-am acordat încrederea și v-am plătit să mă apărați. Dumneavoastră sunteți cel în a cărui activitate profesională mi-am pierdut încrederea”, a scris artista, încheindu-și mesajul cu precizarea că își va continua lupta pentru copiii săi.