Claudia Puican este însărcinată! Ea și soțul ei Armin Nicoară vor deveni părinți pentru prima dată. Cum au făcut marele anunț

Celebra cântăreață de muzică de petrecere Claudia Puican a făcut marele anunț.

Claudia Puican și Armin Nicoară, cântăreții de muzică de petrecere, și-au anunțat fanii că urmează să devină părinți în curând.

Claudia Puican și Armin Nicoară vor deveni părinți pentru prima dată

Cei doi artiști au postat mai multe imagini pe conturile lor de Instagram în care Claudia apare cu burtica de gravidă la vedere. Cei doi cântăreți sunt acum în culmea fericirii pentru că au reușit să își mărească familia.

Ei s-au pozat pe o plajă exotică în vacanță, iar Claudia apare în costum de baie, cu burtica de gravidă la vedere. Cu zâmbete largi pe chip și fiind extrem de recunoscători, cei doi s-au bucurat enorm să poată împărtăși această veste frumoasă cu urmăritorii și fanii lor.

Claudia Puican se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața ei, pozând cu burtica de gravidă la vedere și este extrem de nerăbdătoare să devină mamă pentru prima oară.

Claudia și Armin Nicoară sunt căsătoriți de peste un an și au avut de-a lungul relației lor mai multe încercări pentru ca ei să își poată mări familia. Ei au trecut prin multe momente dificile pe care le-au împărtășit adesea cu fanii lor, vorbind deschis despre suferința prin care trec și toate vizitele la mai mulți medici de la care așteptau răspunsuri legate de fertilitate.

Claudia Puican a postat o serie de fotografii cu burtica de gravidă la vedere.

”Un nou capitol al iubirii noastre începe…Astăzi împărtășim cu voi o veste care ne umple inimile de fericire și emoție. Familia noastră este pe cale să crească, iar viața noastră se va schimba într-un mod pe care nici nu ni-l puteam imagina.

În curând, un mare miracol va adăuga un nou sens fiecărui zâmbet, fiecărei zile, fiecărei clipe. Suntem plini de recunoștință pentru acest dar minunat, pentru fiecare pas pe care îl vom face împreună, ca familie. Mulțumim că sunteți alături de noi în acest drum al iubirii și al noilor începuturi. Așteptăm cu nerăbdare să împărtășim alături de voi fiecare moment din această călătorie”, a declarat Claudia Puican, pe contul ei de Instagram.

Pentru a reuși să își mărească familia, Armin și Claudia au ajuns la Paris pentru investigații suplimentare la medici de specialitate. Cei doi au avut nevoie și de foarte multă răbdare și în cele din urmă au primit vestea mult așteptată, aceea că vor deveni părinți.

”La mine au fost ceva probleme. Am făcut niște analize, rezultatele trebuiau să iasă mai bune, nu a fost așa. Noi ne-am ales un doctor român de la Paris, acolo am făcut toate investigațiile. Eu trebuia să fac o intervenție chirurgicală.

După aflarea veștii, m-am întors la Paris, am mai făcut niște investigații, m-am întors în țară pentru două zile, pentru că aveam eveniment și urma să revin pentru intervenție. Am vorbit cu anestezistul, am programat ziua, ora. Era foarte stresat. Am hotărât să merg singur, fără Claudia pentru a nu o mai supune și pe ea la acest stres emoțional", a declarat Armin Nicoară pentru Spynews.ro.

În cele din urmă, povestea lor are final fericit, iar acum Claudia și Armin Nicoară se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor de cuplu, așteptând cu sufletul la gură să devină părinți.

