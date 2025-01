Prințul Harry iese victorios în procesul intentat tabloidelor lui Rupert Murdoch. Iată ce părere are unchiul său.

Prințul Harry a obținut miercuri o victorie „monumentală” împotriva grupului britanic de ziare al mogulului Rupert Murdoch, după ce compania a fost de acord să îi plătească despăgubiri substanțiale și a recunoscut pentru prima dată acțiuni ilegale la tabloidul The Sun, conform Hotews.ro.

Fratele Prințesei Diana a reacționat după victoria Prințului Harry împotriva tabloidelor britanice. Cum o numește Charles Spencer

Charles Spencer, fratele regretatei prințese Diana, l-a lăudat pe prințul Harry după victoria legală istorică obținută de acesta împotriva tabloidelor britanice ale lui Rupert Murdoch, afirmând că „prințesa inimilor” ar fi „profund emoționată” și mândră de reușita fiului ei, conform Hotnews.ro.

Charles Spencer, fratele mic al prințesei Diana, a postat pe rețelele de socializare un mesaj de felicitare pentru nepotul său miercuri, după ce acesta a obținut o victorie „monumentală” împotriva News Group Newspapers (NGN), editorul ziarelor The Sun și News of the World (între timp desființat), la Înalta Curte din Londra.

Prințul Harry acuzase tabloidele lui Rupert Murdoch că au obținut informații despre el prin mijloace ilegale, între 1996 și 2011. Procesul civil era inițial programat să înceapă marți dimineața, dar a fost amânat după ce echipa juridică a NGN i-a abordat pe ultima sută de metri pe avocații Prințului Harry pentru soluționarea acuzațiilor pe cale amiabilă.

Potrivit înțelegerii, NGN a recunoscut public că i-a spionat atât pe Prințul Harry, cât și pe mama sa, prin mijloace ilegale precum interceptarea apelurilor telefonice.

„E nevoie de un curaj imens pentru a înfrunta organizații media majore ca acestea și de o tenacitate incredibilă pentru a câștiga împotriva lor”, a scris Charles Spencer, în vârstă de 60 de ani, într-o postare pe Instagram, alături de o captură de ecran a unei știri BBC News despre victoria legală a Prințului.

„Este minunat că Harry a obținut de asemenea scuze pentru mama sa – sunt sigur că ea ar fi profund emoționată de asta și, pe bună dreptate, mândră. Bravo!” a continuat declarația fratelui Prințesei Diana.

Prințul Harry a spus prin avocatul său că scopul plângerii civile a fost de a obține „adevărul și responsabilitatea”, după ce alți reclamanți și-au soluționat cazurile pentru a evita riscul unui proces care i-ar fi costat milioane de lire sterline ca onorarii pentru avocați.

Prințul a declarat că motivul pentru care nu a acceptat o înțelegere înainte a fost că procesul său nu era despre bani, ci despre tragerea la răspundere a directorilor și editorilor ziarului și, pentru ca ei să recunoască practicile ilegale.

Prințul Harry, victorie împotriva tabloidelor britanice

În vârstă de 40 de ani, fiul mai mic al regelui Charles a dat în judecată News Group Newspapers (NGN), editorul ziarelor The Sun și News of the World (între timp desființat), la Înalta Curte din Londra, acuzând că publicațiile au obținut ilegal informații private despre el între 1996 și 2011.

NGN a admis, de asemenea, intruziuni în viața privată a mamei răposate a lui Harry, prințesa Diana.

O sursă familiarizată cu înțelegerea a declarat că despăgubirile se ridică la o sumă de opt cifre.

„Într-o victorie monumentală obținută astăzi, News UK a recunoscut că The Sun, titlul de referință al imperiului media britanic al lui Rupert Murdoch, a fost implicat într-adevăr în practici ilegale”, au declarat într-un comunicat Harry și Tom Watson, care a dat în judecată NGN alături de Harry.

„Astăzi, minciunile sunt dezvăluite. Astăzi, mușamalizările sunt expuse. Și astăzi se dovedește că nimeni nu este mai presus de lege. A sosit momentul răspunderii”, se arată în declarația citită de avocatul lor, David Sherborne, în fața Înaltei Curți.

Tabloidul The Sun recunoaște ce a negat ani de zile

Procesul pentru soluționarea cazului Prințului Harry, precum și a unei plângeri similare a fostului parlamentar britanic Tom Watson, urma să înceapă marți. Însă în urma unor negocieri de ultim moment, părțile au ajuns la o înțelegere. NGN a recunoscut că a existat o conduită greșită la The Sun, lucru pe care l-a negat ani de zile.

„NGN oferă scuze complete și neechivoce Ducelui de Sussex pentru intruziunea gravă a The Sun în viața sa privată între 1996 și 2011, inclusiv incidente de activități ilegale desfășurate de investigatori privați care lucrau pentru The Sun”, a declarat Sherborne.

„NGN își cere scuze de asemenea Ducelui pentru impactul asupra lui cauzat de acoperirea extinsă și de intruziunea gravă în viața sa privată, precum și în viața privată a Dianei, Prințesa de Wales, mama sa decedată, în special în tinerețea sa”, a contiunat acesta.

De asemenea, NGN a recunoscut că l-a vizat pe Watson.

În declarația lor comună, Prințul Harry și Watson au spus că NGN a plătit în total până acum peste 1 miliard de lire sterline pentru a soluționa procesele anterioare.

NGN a respins anterior toate acuzațiile privind activități ilegale la The Sun sau că vreun șef important al ziarului ar fi avut cunoștință despre acestea, precum și că ar fi încercat să le mușamalizeze.