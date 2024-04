Armin Nicoară și Claudia Puican încearcă să facă un copil de trei ani. Ce probleme au întâmpinat și unde au căutat ajutor

Armin Nicoară și Claudia Puican se străduiesc să devină părinți de trei ani, dar fără succes. Încercările lor au fost umbrite de problemele de infertilitate ale soției saxofonistului, care a început tratamente în străinătate.

Medicii au recomandat să amâne procedura de fertilizare in vitro până când vor fi pregătiți.

În toamna anului 2022, cei doi și-au unit destinele printr-o ceremonie fastuoasă desfășurată într-un local de lux din Timișoara. Au construit o casă impunătoare și au savurat succesul profesional, fiind parteneri de scenă. Cu toate acestea, singurul vis neîndeplinit rămâne acela de a deveni părinți.

Claudia Puican și Armin Nicoară își doresc cu ardoare să aducă pe lume un copil, însă lupta cu infertilitatea îi afectează profund. Au trecut trei ani de investigații și eforturi constante, dar fără rezultatele dorite.

Într-o apariție televizată, Claudia a mărturisit: „Majoritatea oamenilor din generația noastră, nu știu ce se întâmplă, au probleme în a face un copil. Este problema la Armin, doar că noi am mai declarat și în urmă cu ceva timp, că am făcut toate analizele, toate demersurile, sunt deja 3 ani de zile de când încercăm să reușim să facem acest proces', a spus artista în cadrul unei emisiuni televizate.

Deși au considerat fertilizarea in vitro, până acum nu au recurs la această procedură, preferând să continue tratamentele în străinătate.

„Până acum nu am făcut nicio fertilizare in vitro pentru că am ales să merg la o clinică din străinătate și doctorul de acolo nu a încercat până acum să îmi facă nicio fertilizare pentru că din analizeze care au ieșit nu suntem încă pregătiți pentru a implanta. Femeile care trec deja prin aceste probleme știu că se fac injecții, sunt tot felul de pastile cu hormoni care se iau', a mai adăugat solista, potrivit viva.ro.

Îl deranjează sau nu pe Armin Nicoară faptul că soția lui, Claudia Puican, colaborează cu alți artiști

Saxofonistul a răspuns la o curiozitate pe care mulți o aveau: dacă este sau nu deranjat de faptul că soția lui colaborează și cu alți artiști. Așadar, Armin Nicoară nu are nicio problemă în ceea ce privește proiectele muzicale pe care Claudia Puican le are cu alți cântăreți.

„Nu sunt împotriva acestui lucru, chiar eu am încurajat-o pentru că atunci când stai foarte mult timp într-o relație mai intervin discuții, monotonie, i-am zis: Claudia, fă treaba asta, eu zic să încerci să faci și fără mine. Vorbește și cu alți artiști, discută cu ei și poți face niște piese cu ei. Eu nu mă împotrivesc în niciun fel. Cum eu colaborez cu diferite artiste, așa îi doresc și ei să facă piese cu diverși artiști. Poate prinde mai bine, poate lumea vrea să o vadă și pe ea singură fără mine, așa cum mă văd și pe mine”, a mai adăugat el, conform sursei citate.