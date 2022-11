Clipele dificile prin care a trecut Medeea Marinescu, alături de fiul ei, la un spital privat din București: „Cum este posibil?”

Îndrăgita actriță le-a povestit fanilor de pe rețelele sociale întâmplarea neplăcută prin care a trecut alături de băiețelul ei. Ce mesaj a transmis?

Citește și: Florin Piersic, o viață în lumina reflectoarelor. Secretele actorului au fost dezvăluite de Medeea Marinescu și Alexandru Arșinel

Clipele dificile prin care a trecut Medeea Marinescu, alături de fiul ei, la un spital privat din București

Cunoscuta actriță a povestit, pe pagina sa de Facebook, că a ajuns cu unul dintre fiii ei la un spital de pediatrie privat din Capitală, unde a avut parte de o întâmplare neplăcută. Medeea Marinescu și-a dus băiețelul la camera de gardă, însă nu s-a așteptat la ceea ce avea să urmeze.

„Sunt revoltată! Cum este posibil să ajungi la camera de gardă pediatrie la (…), cu un copil târându-se de dureri abdominale și vărsături, în imposibilitatea de a sta în picioare, și după o așteptare de două ore și treizeci de minute, timp în care tatăl a fost înștiințat doar că o consultație va fi 405 ron, să fim anunțați că nu există posibilitatea de a se face o ecografie abdominală (existând suspiciuni grave care necesitau o astfel intervenție), și ne-a fost sugerat să mergem la un spital de copii de stat”, a scris Medeea Marinescu pe contul său de Facebook.

Vezi și: Medeea Marinescu, despre viața de actor în pandemie: „Mi-am dat seama că avem o meserie fragilă. Nu existăm fără public”

Până la urmă, actrița a ajuns cu băiețelul ei la un spital de stat, unde a fost preluat imediat de către personalul medical.

„Scriu asta nu din dorință de a mă răzbuna, am lucruri mult mai importante de făcut, însă consider că oamenii trebuie să știe exact atunci când sunt dispuși să plătească o sumă de bani, de ce servicii pot sau nu pot beneficia atunci când apelează la serviciile unei clinici de urgență pediatrică fără ecograf, și fără o organizare care să permită o consultație în regim de urgență”, a mai completat Medeea Marinescu, în mediul online.

Medeea Marinescu, despre viața de familie, alături de soț și cei doi fii

Anul acesta, actrița, cunoscută mai ales pentru rolul din filmul Maria Mirabela, a împlinit 48 de ani și se consideră o soție și mamă împlinită. Și-a dorit să aibă o familie frumoasă, iar visul i s-a îndeplinit. Într-un interviu acordat pentru Fanatik, Medeea Marinescu a dat câteva detalii despre viața sa privată.

„Mi-am dorit cel mai mult o familie, pentru că este ceva logic. Eu am crescut într-o familie foarte unită, ni s-a insuflat acest cult, tata ne-a spus de când eram mici că familia este lucrul cel mai important din lumea asta.

Asta a fost țelul meu ascuns, să am o familie, nu o carieră. La 35 de ani l-am făcut pe Luca și am știut mereu că sigur o să-i mai fac un frate sau o soră. Ăsta a fost și motivul pentru care am păstrat o parte din lucrurile lui Luca.

Când l-am născut pe Filip, țin minte că Luca a venit la spital cu tatăl lui să mă vădă. Am stat mai multe zile în spital pentru că aveam 42 de ani când am născut. George l-a dus în camera cu bebeluși să se uite la fratele lui.

Luca s-a lipit cu nasul de geam și l-a privit mult timp pe Filip până a venit o asistentă să-l ridice să-l vadă mai bine. Lui Luca i-au dat lacrimile și a rugat-o pe asistentă să aibă grijă de frățiorul lui.

Sigur că se mai ciondănesc, se mai tachinează, Filip îl enervează, dar Luca și-a dorit foarte mult un frate și atunci se iubesc foarte mult”, a povestit actrița, pentru sursa citată.

Descoperă noua producție de succes, Agenția de talente și sentimente ▶ Primele episoade sunt în AntenaPLAY