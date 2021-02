Codin Maticiuc, imaginea care a topit inima fanilor. Cât de mult a crescut fiica sa

Imaginea a strâns mai bine de 19.000 de aprecieri și foarte multe comentarii, semn că Codin este apreciat de un public foarte mare.

Fanii au ținut neapărat să îi mărturisească afaceristului că este un tată norocos și că are o fiică superbă, cu cele mai adorabile trăsături.

"Ce să mai, e trasă la xerox, zici că ai făcut-o singur, ce îți seamănă!" sau "Minunăție de copil. Este o păpușică", au fost câteva dintre comentariile prietenilor virtuali ce și-au dorit să îi transmită câteva complimente micuței sale.

Codin Maticiuc și-a dorit din tot sufletul un copil, iar atunci când a venit pe lume micuța sa, afaceristul a emoționat pe toată lumea cu un mesaj spectaculos.

"04.04 Este data la care ai venit pe lume tu, fata mea Smaranda, la spitalul Mount Sinai din Southbeach Miami. Am ales sa se întâmple aici pentru ca pregătesc filmările Miami Bici care vor începe curând și pe care abia aștept să le poți vedea și tu. Ai venit pe lume printr-o operație de cezariană la care am putut sa asist și eu. Am stat după paravan dar când am auzit "she is here" m-am uitat.", a spus afaceristul, vizibil emoționat.