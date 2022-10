Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au căsătorit religios. Primele imagini de la nuntă

Cei doi interpreți de muzică populară se completează perfect atât pe plan profesional, cât și în plan personal. Ambii și-au unit destinele recent și au avut parte de o petrecere la care au participat sute de invitați. Cu toții s-au distrat până în zorii zilei.

Codruța Filip și Valentin Sanfira, nuntă de vis. Primele imagini de la marele eveniment

Sunt extrem de carismatici și, de fiecare dată când se afișează împreună, nu pot trece neobservați. Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar în anul 2020 și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă.

Recent, Codruța și Valentin Sanfira s-au căsătorit religios și au avut nunta pe care și-au dorit-o dintotdeauna. Cuplul a ținut cont de tradițiile specifice unui astfel de eveniment, apoi s-au distrat la marea petrecere. La nuntă au luat parte câteva sute de invitați și au petrecut până dimineața.

Mireasa a purtat o rochie albă, cu mâneci lungi, în timp ce voalul și trena au completat ținuta impecabilă. Părul în bucle, dar și machiajul strident i-au pus în evidență trăsăturile. La rândul său, mirele a purtat un costum clasic, negru, cu cămașă albă și papion.

Domnișoarele de onoare i-au fost alături miresei în cel mai important eveniment din viața sa.

„Toate fetele vor primi balerini foarte drăguți, aurii, frumoși, eleganți pe post de mărturii care să-i încalțe. Sunt pe numere pentru fiecare fată în parte. Merg la nunți și văd fetele cum obosesc după o oră, două și e păcat să nu mai danseze. Vor fi câteva obiceiuri, dar cele mai renumite precum bărbieritul mirelui, învelitul miresei”, a povestit, la un moment dat, Codruța Sanfira.

Petrecerea a avut loc pe lacul Snagov, una dintre destinațiile preferate pentru cadrul de poveste. Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-au numărat Connect-R și trupa Noaptea Târziu. La final, invitații și mirii au privit focul de artificii.

Cum s-au cunoscut Codruța și Valentin Sanfira

Ambii s-au cunoscut acum patru ani, pe platourile de filmare ale unei televiziuni de la noi. Amândoi sunt interpreți de muzică populară și se completează reciproc atât în plan profesional, cât și personal.

Valentin Sanfira a recunoscut că este cel care s-a îndrăgostit nebunește de soția lui, atunci când a întâlnit-o pentru prima dată. Apoi, în 2020, au spus un mare Da! în fața ofițerului de Stare Civilă, urmând și căsătoria religioasă, care a avut loc recent.

„Atunci când te trăznește, te trăznește, nu mai este nicio șansă, nu am crezut lucrul ăsta niciodată. M-am îndrăgostit de ea într-o secundă și am uitat de tot în acele clipe, nu mi s-a întâmplat acest lucru niciodată, mai ales că eu am mai avut până acum relații și ea știe acest lucru, nu i-am ascuns nimic.

M-am uitat la ea și mi-am zis în gând: Doamne ce fată frumoasă și simplă, așa cum mi-am dorit eu!. Am stat vreo două luni și un pic de capul ei pentru că s-a lăsat foarte greu. I-am zis la telefon: Tu nu înțelegi că o să fii nevasta mea?”, și-a amintit Valentin Sanfira, scrie Kfetele.ro.

Mai mult, se gândesc să devină părinți după nunta religioasă.

„Ne dorim copil foarte mult, numai că așteptăm să ne unim destinele și în fața bunului Dumnezeu, că așa suntem noi, credincioși, și nu vreau să fac paradă cu lucrul ăsta”, a continuat Codruța Filip.

