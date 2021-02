Conchita de România, amor cu un lăutar cunoscut. Iubitul său a fugit în brațele altei femei

Conchita Wurst de România sau Dudu, așa cum îi spun prietenii, a avut o relație cu unul bărbat, care ar fi fost instrumentistul lui Florin Salam, potrivit spuselor sale: "Este lăutar, mai nou cu voacea, în trecut era cu percuția. A fost în formația lui Florin Salam. În perioada când era cu mine, așa l-am cunsocut. Era în formația respectivă".

Lăutarul era căsătorit și avea doi copiii atunci când l-a cunoscut pe Dudu, potrivit declarațiilor făcute la Antena Stars.

Conchita a venit în emisunea Showbiz Report pentru a face public faptul că este amenințat de mai bine de un an și jumătate de fosta soție a iubitului său: "I-am cunoscut familia, iar la vreo șase luni de zile i-a spus domnișoarei cu care sunt în scandal de relația cu mine. Mi-a spus că are doi copii cu două neveste diferite. Nu am nimic nici cu domnișoarele respective, doar că după șase luni de relație a venit această domnișoară și m-a amenințat pe mine. Încă continuă.", spune Dudu.

