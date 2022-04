Conchita Wurst a făcut spectacol pe stradă, într-o rochie neagră din latex. Ce reacție au avut fanii când au văzut fotografia

Conchita Wurst a făcut spectacol pe străzile din Berlin, unde a apărut îmbrăcată într-o ținută de vis, cu palton din latex neagră și cizme înalte. Arată din ce în ce mai bine, iar fanii au reacționat aproape instant la vederea fotografiei de pe rețelele de socializare.

În urmă cu mai mulți ani, Conchita Wurst a urcat pe scena Eurovision și a câștigat în 2014 concursul pentru Austria. De atunci, Conchita a lansat multă muzică care a avut succes răsunător în Europa. Însă aceasta nu s-a axat doar pe artă.

Citește și: Conchita Wurst, schimbare neașteptată de look. Cum arată la 8 ani de când a câștigat Eurovision

Cântăreața a avut grijă și ca imaginea ei să fie mereu la înălțime, motiv pentru care a dezvoltat o afinitate pentru hainele frumoase. Este pasionată de modă și le dă clasă multora din industrie cu aparițiile sale.

De această dată, vedeta și-a pus în evidență silueta și aspectul fizic într-o ținută neagră pentru care a încălțat o pereche de cizme negre cu toc subțire, care i-a pus în valoare trupul. Iată cât de bine arată solista.

Mai mulți fani i-au scris că arată foarte bine și i-au complimentat ținuta extravagantă pe care a ales s-o îmbrace.

Citește și: Conchita Wurst, în costum de baie, pe ponton. Cum arată cântărețul care a uimit o lume întreagă cu vocea sa

Conchita Wurst este una dintre cele mai controversate vedete din lumea muzicii internaționale, cariera sa luând amploare după ce a câștigat Eurovision 2014, potrivit Daily Mail. Conchita, pe numele său real Thomas Neuwirth, un austriac transsexual, are o voce de excepție și mereu își impresionează fanii prin ținute extravagante și vocea deosebită.

Conchita Wurst, în vârstă de 33 de ani, a devenit al doilea transsexual care a făcut istorie la Eurovision, după Dana International, care s-a remarcat în anul 1998.

În 2018, din cauza amenințărilor unui fost iubit, Conchita s-a văzut nevoită să facă publică o informație personală cutremurătoare, care i-a uimit profund pe fanii săi. Conchita a mărturisit în urmă cu 4 ani că a fost infectat cu HIV.

„Sunt seropozitiv de mulţi ani. Acest detaliu este de fapt irelavant pentru public, dar un fost iubit m-a ameninţat că va face publică această informaţie de natură privată, iar eu nu voi oferi niciodată cuiva dreptul de a mă speria şi de a-mi influenţa viaţa din cauza acestui lucru”, a scris Conchita într-o postare publicată pe contul său de Instagram.

Conchita Wurst are în prezent 33 de ani și se bucură în continuare de faimă în industria muzicală. Înainte de a intra în lumea muzicii, Thomas Neuwirth a fost decorator de vitrine. La vârsta de 14 ani, s-a lansat în muzică, participând la emisiuni de profil și a făcut parte dintr-o trupă pentru o perioadă, dar fără prea mult succes.

Încetul cu încetul, Conchita Wurst a devenit o persoană publică, căpătând vizibilitate. Vizibilitatea i-a crescut la nivel internațional, în momentul victoriei de la Eurovision, din 2014.

