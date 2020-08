Connect-R a vrut să facă un gest de omenie, dar a rămas fără cuvinte! Artistul, dezamăgit de o cerșetoare: “M-am simțit prost“

Connect-R știe cum este să nu ai, pentru că a trăit într-un mediu care nu i-a permis să obțină tot ce și-a dorit. De-a lungul anilor, a muncit pentru visurile sale și a ajuns acolo unde și-a propus. Tocmai din acest motiv, artistului îi place să ajute persoanele din jurul său.

Astăzi, Connect-R s-a întâlnit cu o cerșetoare și a vrut să îi ofere niște bani. Din nefericire, nu avea cash la el, așa că nu avut ce să îi dea. Impresionat de felul în care l-a privit femeia, artistul a mers să poarte o discuție cu ea, moment în care a fost șocat de ce a aflat. Connect-R i-a propus acesteia să se angajeze, dar ea l-a refuzat preferând să stea să cerșească.

Șocat de cele auzite, artistul a ținut să le povestească și fanilor de pe Instagram despre acest moment. Ulterior, artistul a șters Story-urile respective.

"Am întâlnit un cerșetor și m-am simțit prost că nu am avut cash să îi dau! Mi-a aruncat o privire care mi-a străpuns inima. Și, totuși, am vrut să verific, să văd dacă femeia cerșetoare era doar o bună actriță sau ochii ei triști ascundeau o durere.", le-a povestit Connect-R fanilor la Instastory.