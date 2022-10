Connect-R, mesaj emoționant pentru fosta lui soție, Misha, de care a divorțat acum cinci ani: „Nu o să o merit vreodată”

Ambii continuă să locuiască în aceeași casă, chiar dacă au decis, acum cinci ani, să divorțeze. Mai mult, artistul o laudă, de fiecare dată când are ocazia, pe mama copilului său.

Ce a spus Connect-R despre Misha, mama fetiței sale, Maya. Mesajul i-a emoționat pe fani

Cântărețul a lansat un nou single care se numește „Acasă”, în care este spusă o poveste similară: doi părinți despărțiți, care au decis să meargă pe drumuri separate, însă se ocupă de copilul lor.

„Мі-еrа mеgа dоr dе tіnе/ Șі аm vrut ѕă văd се fасі, dе fарt/ Арrоро, ѕреr сă nu tе mаі învіnuі/ Ѕреr сă аі рutеrе, dіn nоu, ѕă соntіnuі/ Сât dеѕрrе mіnе, аm înсеrсаt, dаr în zаdаr/ În осhіі mеі, nu роt ѕă vă ѕераr”, sunt doar o parte dintre versurile melodiei.

Fanii au crezut că este, de fapt, povestea lui de viață, dar artistul a decis să lămurească situația. Connect-R a precizat, pe pagina sa de Facebook, că nu are legătură cu Misha și cu Maya, în vârstă acum de opt ani.

„Vreau să vă spun că piesa nu are nicio legătură cu Misha, o mamă desăvârșită și o soție incredibilă, pe care, iată că o recunosc, nu am meritat-o și nici nu o să o merit vreodată. E o femeie impecabilă.

Este vorba de o transpunere în pielea personajelor, să nu o luați personal, ca și cum mă privește pe mine 100% . Asta face artistul, se transpune în diferite personaje ca să poată reda o stare. Să o ascultați cu sufletul", le-a răspuns el urmăritorilor din social media.

Connect-R și Misha au divorțat după trei ani de căsnicie

Cei doi artiști au trăit o frumoasă poveste de iubire, însă pentru scurt timp. În 2013, și-au unit destinele în fața ofițerului de Stare Civilă și, un an mai târziu, au făcut și slujba religioasă. Pe atunci, cei care i-au cununat au fost Pepe și fosta lui soție, Raluca Patramă. Tot în 2014, Connect-R și Misha au devenit pentru prima dată părinți.

În 2018, artistul anunța, prin intermediul unei postări pe pagina de Instagram, că atât el, cât și fosta lui soție au decis să rămână prieteni. Cântărețul a dat atunci de înțeles că cei doi erau deja separați de ceva timp.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris Connect-R pe rețeaua socială.

Nu este prima dată când Connect-R are numai cuvinte de laudă la adresa celei care i-a dăruit un copil. La un moment dat, el a scris pe rețeaua socială că Misha este o mamă foarte bună pentru Maya.

„Se spune că o fată devine femeie atunci când își începe viața sexuală! Eu zic ca devine femeie atunci când naște duh! Atunci când dă viață! Și totuși multe fete nasc copii, dar nu devin mame! Mamă ești atunci cand reușești să-ti dai seama că, copilul tău are nevoie de tine mai mult decât ai tu nevoie de tine.

Mama înseamnă să ai timpanele pregătite pentru a suporta țipetele copilului tău, atunci când urletul e singurul vocabular pe care copilul tău îl cunoaște. Mama înseamnă sa renunți, bineințeles provizoriu, la cariera ta, la facultate, la ieșirile in club, la tot felul de distracții de fetițe! Și să stai seara să-ți adormi copilul! Să-i spui povesti ca să aibă vise frumoase!

Să te poți trezi dimineața, ca să-i faci pachet pentru grădinița, să stai să-ți îngrijești îngerașul când e răcit, sau are otită! Să renunți la orgoliul tău, în certurile cu soțul tău, doar pentru liniștea copilului tău! Practic la finalul zilei, el, copilul tău, sa fie tot ce contează pentru tine!

Nu e mama cea care dă viața unui copil, ci mai degrabă cea care-și dă viață pentru copil!! Mulțumesc, Misha pentru că ești mama, pentru că eşti îngerul copilului nostru”, a postat el în mediul online.

