Copii care au făcut avere pe cont propriu, fără ajutorul părinților. Ce sume colosale încasează

Cunoscut sub numele de MattyBRaps sau MattyB, Matthew David Morris a ajuns pe culmile succesului când a început să posteze videoclipuri pe YouTube, înregistrând remixuri ale unor piese originale. El a cântat prima oară melodia „Eenie Meenie” din repertoriul cântărețului Justin Bieber, când avea doar 7 ani în 2010. În doar 4 ani, canalul său a atras un miliard de vizualizări. Averea sa este estimată la 3 milioane de dolari, informează brightside.

Citește și: Vila de milioane a celui mai bine plătit actor de la Hollywood. Ce proprietate luxoasă are Dwayne ”The Rock” Johnson

Moziah Bridges

Încă din copilărie, Moziah Bridges era pasionat de modă. Având un simț al bun gustului extrem de dezvoltat, papioanele pe care le găsea în magazine nu erau pe placul său, așa că, la vârsta de doar 9 ani, și-a creat propria companie, numită Mo's Bows. Acum face papioane, cravate și alte accesorii. În aproximativ 6 ani, compania a vândut produse în valoare de peste 6 sute de mii de dolari.

Nick D’Aloisio

Nick D’Aloisio a devenit un expert în IT de când avea 12 ani. La vârsta de 15 ani, a pus bazele unei aplicații pentru iPhone, numită Summly. Această aplicație are menirea de a rezuma în mod automat știrile, o dotare ideală pentru ecranele mici. Mai târziu, când avea 17 ani, și-a vândut aplicația către Yahoo! Inc. în schimbul a 20 de milioane de dolari.

Selly

Andrei Șelaru, cunoscut sub numele Selly, este unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România. El face furori pe canalul său de YouTube, acolo unde are peste 2 milioane de abonați. La 18 ani, românul a realizat o super performanță, după ce a apărut în topul 30 sub 30 realizat de forbes, eveniment care celebrează rezultatele excepționale ale tinerilor antreprenori.

Sebastian Dobrincu

Sebastian Dobrincu este românul care a impresionat o lume întreagă. El se bucură de faimă peste hotare, mai exact în Silicon Valley. La doar 20 de ani, el a fost inclus în lista celor mai bogați 30 de europeni sub 30 de ani, realizată de către cei de la forbes.

Isabella Barrett

Isabella Barrett a devenit cunoscută încă de când avea 6 ani, în urma participării la un concurs de frumusețe. În prezent, adolescenta are 14 ani și își gestionează afacerile de una singură, făcând bani grei. Ea este patroana a nu mai puțin de 5 mărci de lux și se autointitulează pe Instagram o tânără antreprenoare milionară.