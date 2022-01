Corina Dănilă a împlinit 50 de ani. Cum arată acum actrița și ce mesaj a transmis: „Sunt o femeie fericită și bogată”

Corina Dănilă este o femeie superbă la cei 50 de ani proaspăt împliniți. Actrița și prezentatoarea TV a publicat pe rețelele sociale o imagine cu ea în ziua care a împlinit frumoasa vârstă de 50 de ani.

„Sunt o femeie fericită și bogată. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu!

Fericită, pentru că am făcut și fac ceea ce-mi place și ce am iubit cel mai mult în viață. Am vrut nu numai să știu, să descopăr, dar să și fac cu credință și după puterile mele tot ceea ce fac, ca să mă descopăr și să mă mărturisesc dumneavoastră: pe scenă, în film sau la televiziune.

Sunt un om bogat pentru că, în iubirea mea pentru oameni, am întâlnit la rândul meu oameni care au crezut în mine și care, prin truda lor, mi-au fost modele. Sunt un om bogat pentru că cei dragi îmi sunt aproape și pentru că mie îmi este îngăduit să le fiu alături, necondiționat, zi de zi.

Toate acestea sunt averea mea și, vă asigur!, nu este mică deloc... la 50 de ani de viață!”, a scris Corina Dănilă pe contul său de Instagram.

Cum arată Corina Dănilă la vârsta de 50 de ani

Fanii au fost încântați să privească fotografia Corinei Dănilă și să-i facă urări frumoase actriței, la împlinirea celor 50 de ani.

Citește și: De ce boală suferă Corina Dănilă. Ce trebuie să facă pentru a o ține sub control: „O duci toată viața”

Corina Dănilă are o carieră de excepție și o fiică minunată

Corina Dănilă și-a constuit o carieră lăudabilă în televiziune, teatru și filmografie. Corina Dănilă a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică din București, în 1994, devenind cunoscută în acel an ca prezentatoare de știri.

În ceea ce privește actoria, Corina Dănilă a devenit celebră cu rolul Anei Dogaru, rol principal feminine, în telenovela „Numai iubirea”, din 2004.

Citește și: Corina Dănilă, imagine de colecție din copilărie, alături de tatăl său. Fotografia care a stârnit amintiri

A mai jucat în „Crucea de piatră - ultimul bordel”, „Somnul insulei”, „Dark Angel: The Ascent”, „Dark Asylum”, „Windfall” și a dublat vocea personajului Sally Carrera în cele trei părți ale filmului animat „Cars”.

Totuși, cea mai mare realizare a ei este fiica sa care de curând a devenit majoră.

Potrivit Unica.ro, Corina Dănilă a preferat să-și țină viața personală departe de ochii presei după ce a divorțat de omul de afaceri Norris Măgean în anul 2009, atunci când Rianna avea numai 5 ani.

Corina Dănilă spunea în urmă cu mai bine de 1 an că relația dintre ea și fiica sa este una cu adevărat specială și că de cele mai multe ori se înțeleg din priviri, potrivit Unica.

„E un copil bun, din toate punctele de vedere! Are un suflet bun, este isteață, comunicativă și ne înțelegem foarte bine, suntem pe aceeași lungime de undă. Deocamdată! Să vedem cum va decurge perioada de adolescență. Eu o încurajez și o susțin necondiționat în tot ce-și dorește să facă. Și așa voi face și mai departe", spunea Corina Dănilă despre fiica sa.

În AntenaPLAY ai două canale exclusive Mireasa ▶ Intră și vezi LIVE ce fac concurenții tăi preferați atunci când nu se