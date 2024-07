CRBL, surprins alături de o tânără la Neversea. S-a zvonit că ea e noua lui iubită

CRBL a fost prezent în weekend la festivalul Neversea. Se pare că artistul nu s-a distrat singur și a fost însoțit de o domnișoară alături de care a fost surprins de paparazzi.

CRBL a avut nevoie de relaxare și distracție la malul mării, la festivalul Neversea după divorțul de fosta lui soție, Elena Viscu.

CRBL, surprins de paparazzi alături de o tânără blondă

Artistul a fost surprins de paparazzi în prezența unei tinere cu care el a mai fost văzut și în urmă cu câteva zile.

Citește și: CRBL, dezvăluiri neașteptate despre fosta soacră. Experiența pe care nu și-ar dori să o mai repete

Articolul continuă după reclamă

Olga Guțanu și CRBL au fost fotografiați și filmați de paparazzi distrându-se la malul mării. Chiar dacă niciunul dintre cei doi nu a confirmat dacă ei formează sau nu un cuplu, se pare că ei au fost surprinși fiind destul de apropiați.

Atât CRBL, cât și Olga au purtat ținute negre și deși au apărut apropiați, nu au făcut gesturi romantice sau tandre, purtându-se ca și cum sunt doar prieteni.

VEZI AICI IMAGINILE CU CRBL ȘI OLGA DE LA NEVERSEA!!!

Artistul a anunțat în luna aprilie a acestui an că el și soția lui, Elena Viscu, au decis să divorțeze. Cei doi aveau 16 de căsnicie când au ales să pună capăt relației lor. Ei au și o fiică pe nume Alessia și se ocupă acum împreună de creșterea adolescentei lor în vârtstă de 14 ani.

Citește și: În ce relații a rămas CRBL cu fiica sa după divorț. Artistul a făcut mai multe dezvăluiri despre Alessia, dar și despre cariera sa

„Cu inimile împovărate de tristețe, dar în același timp într-un spirit de transparență și respect reciproc, dorim să vă împărtășim o decizie deosebit de dificilă pe care am luat-o împreună. După o perioadă de reflecție profundă, am ajuns la concluzia că este mai bine pentru noi să urmăm drumuri separate în viață. Această hotărâre nu a fost ușoară, dar am decis să o luăm cu gândul la binele nostru individual și, mai ales, la binele Alesiei. Recunoaștem cu sinceritate toate momentele minunate pe care le-am împărtășit și lecțiile prețioase pe care le-am învățat împreună. În această perioadă de schimbare, ne angajăm să menținem un cadru de respect și armonie, cu prioritatea de a asigura un mediu sănătos și echilibrat pentru creșterea și dezvoltarea copilului nostru. Vă rugăm să respectați intimitatea noastră și a copilului nostru în această perioadă sensibilă. Nu vom oferi detalii suplimentare în afara acestui anunț. Vă mulțumim pentru susținerea și înțelegerea voastră în aceste momente dificile.Cu respect și recunoștință, CRBL și Elena”, a scris CRBL pe contul lui de Instagram la acel moment.

Citește și: Prima reacție a Elenei Viscu, soția lui CRBL, după ce s-a zvonit că artistul ar avea o nouă iubită după despărțire

Chiar dacă CRBL s-a mutat din casa în care locuia cu fosta lui soție, artistul încearcă să fie cât de prezent poate fi în viața fiicei sale, Alessia.

CRBL a dezvăluit că fiica sa își dorește o carieră în domeniul artistic: „Îi place să cânte, să danseze, mai nou îi place să filmeze și să își editeze videourile, îi place tot ce ține de unboxing, îi place să citească, experimentează lucruri noi, cum ar fi să învețe să vorbească mandarină”, a spus el într-un interviu mai vechi.

„Sunt un tată permisiv în limita bunului simț, educației. Tolerez, dar nu post să trec peste cei 7 ani de acasă, respectul, iubirea, acolo rămân destul de sever, nu e cazul Alessiei, ea așa a fost învățată, dar trec mai repede nimicurile”, a mai adăugat fostul concurent de la Power Couple România.