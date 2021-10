Cristi Chivu, la 41 de ani. Ce mesaj a primit de ziua lui de la soție, Adelina Chivu

Cristian Chivu este fost căpitan al echipei naționale de fotbal a României, iar în prezent, acesta antrenează echipa Inter Milano Primavera, conform presei străine.

Citește și: Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, în ipostaze incendiare la plajă. Cum s-a fotografiat bruneta

Cristi Chivu, la 41 de ani. Mesajul de iubire transmis de Adelina Chivu de ziua lui de naștere

Cristi Chivu a împlinit 41 de ani pe 26 octombrie 2021. Soția lui, Adelina Chivu, i-a transmis un mesaj chiar la miezul nopții. I-a scris, pe Instagram, că îl iubește și că este cel mai bun prieten al ei: "La mulți ani, iubirea mea! ♥️ #mybestfriend @cristianchivu #teiubesc #happybirthday". Tot acolo, Adelina Chivu a postat și o fotografie cu Cristi Chivu, în care apare înconjurat de cele două fiice, Anastasia, care are rol în serialul Adela de la Antena 1, și Natalia.

În poza respectivă, cele două fetițe stăteau aproape de tatăl lor și toți trei priveau la telefonul pe care Cristi Chivu îl ținea în mână. Fanii și apropiații au reacționat și ei la această postare a Adelinei Chivu, cu foarte multe mesaje în care îi fac urări de bine fostului fotbalist.

Cristi Chivu și Adelina Chivu, o relație frumoasă de mai bine de 14 ani

Adelina și Cristi Chivu formează un cuplu solid. Drept dovadă, ei sunt căsătoriți de 13 ani și au o relație de 14 ani, și stau departe de scandaluri sau controverse. Locuiesc în Milano, Italia, de ani buni. În urmă cu ceva timp, Adelina Chivu povestea care este piatra de temelie a relației cu Cristi Chivu.

Citește și: Adelina Chivu, soția lui Cristi Chivu, atrage toate privirile în mediul online. Cum s-a fotografiat

"Pe noi asta ne defineşte dintotdeauna – şi datorită faptului că am fost plecaţi singuri, departe de prieteni şi familiile noastre şi am stat noi doi împreună atât de mulţi ani. Nu că nu am avea prieteni aici. Dar la început, când noi ne-am căsătorit, el s-a mutat din Roma în Milano şi eu din Bucureşti în Milano, deci ne-am trezit noi doi singuri într-un oraş pe care nu-l cunoşteam şi unde nu cunoşteam pe nimeni – iar prietenia a fost fundamentul relaţiei noastre", mărturisea aceasta, conform OK Magazine.

Adelina Chivu: "Eu lui îi povestesc toate prostiile, el, la fel, îmi povesteşte mie tot"

"Aşa a început, aşa a şi continuat. Adică eu lui îi povestesc toate prostiile, nici n-are chef uneori să le asculte, vorbesc cu el mai mult decât vorbesc cu prietenele mele. El la fel îmi povesteşte mie tot – sunt expertă în tehnici de joc, ştiu toate accidentările de la stadion. Lucruri pe care le-ar vorbi cu un prieten de-al lui eu le ştiu pentru că le vorbeşte cu mine", se arată în interviul oferit de Adelina Chivu, pentru aceeași sursă menționată mai sus.

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express