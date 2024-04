Din teama pentru siguranța ei și a fiicei sale, Cristina Cioran a decis să acționeze în instanță pentru a solicita prelungirea ordinului de protecție împotriva lui Alex Dobrescu, bărbatul cu care a avut o relație de iubire.

Astăzi, Cristina a făcut public faptul că merge la tribunal pentru a obține prelungirea ordinului de restricție împotriva tatălui copilului său. Cu toate acestea, în cursul zilei de azi, autoritățile au decis să respingă cererea de prelungire a ordinului de protecție împotriva lui Alex Dobrescu.

Cristina Cioran, despre ordinul de protecție împotriva lui Alex Dobrescu care nu a fost prelungit. De ce ii e teamă de el

Decizia instanței a fost anunțată astăzi, constatându-se că cererea de emitere a ordinului de protecție formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru Cristina Cioran în contradictoriu cu Alex Dobrescu a fost respinsă ca neîntemeiată. Acest lucru a generat reacții diverse, având în vedere acuzațiile anterioare ale Cristinei Cioran împotriva lui Dobrescu, acuzații referitoare la teroare psihică și fizică.

Citește și: De ce nu-și dorește Cristina Cioran să-și refacă viața amoroasă.Ce spune despre singurătate, deși se zvonea că s-a împăcat cu Alex

"Tip solutie: Respinge cererea

Solutia pe scurt: Respinge cererea de emitere a ordinului de protecţie formulat Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 pentru reclamanta CIORAN CRISTINA LILIANA în contradictoriu cu paratul DOBRESCU ALEXANDRU, ca neintemeiata. Onorariile apărătorilor din oficiu în sumă de 543 lei pentru reclamantă si 271,5 lei pentru parat, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată la 15.04.2024, ora 17,00, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Document: Hotarâre cameră consiliu 15.04.2024", arată decizia instanței.

Într-o intervenție la Xtra Night Show, Alex Dobrescu a explicat că a fost acuzat de terorizare psihică și fizică de către mama copilului său, iar recent, atunci când a încercat să-și recupereze documentele personale din domiciliul comun, a fost reținut de poliție și acuzat de către Cristina Cioran că ar fi încălcat ordinul de protecție.

Citește și: Cum se înțeleg în prezent Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl copilului ei, după ce s-au despărțit de un an. Ce relație au

”Mama fiicei mele a inventat un ordin de restricție. A făcut o plângere la poliție, a declarat că a fost terorizată psihic și fizic. Ieri, când am fost să iau buletinul din locuința în care am stat împreună, pentru că mi-a sechestrat buletinul și hainele, în loc să iau buletinul ca să pot să scot certificatul de deces al mamei și ajutorul de înmormântare pe care să îl înmânez serviciilor funerare, am fost săltat din fața casei de polițiști. Mi-au pus cătușele”, a declarat Alex Dobrescu, la Xtra Night Show, potrivit spynews.ro.