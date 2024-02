De ce nu-și dorește Cristina Cioran să-și refacă viața amoroasă.Ce spune despre singurătate, deși se zvonea că s-a împăcat cu Alex

Recent, numele Cristinei Cioran a fost asociat cu speculații despre o posibilă reconciliere cu fostul ei partener, Alex. Cu toate acestea, declarațiile recente ale artistei clarifică toată situația.

Într-un interviu cu publicația Click.ro, Cristina Cioran a dezvăluit gândurile și planurile sale actuale.

Ce spune Cristina Cioran despre viața amoroasă. Ce se întâmplă

„Diseară o să merg la o petrecere și cam atât. Nu sunt pregătită să încep o nouă relație pentru că nu sunt vindecată și nu știu ce urmează, din punct de vedere emoțional, cu persoana cu care o să fiu”, a mărturisit ea.

Citește și: Gestul neașteptat pe care l-a făcut Alex Dobrescu ca să o recucerească pe Cristina Cioran. Ce dezvăluiri a făcut actrița

Aceste cuvinte explică un aspect profund și intim al vieții sale, punând în evidență nevoia de autocunoaștere și vindecare după experiențele anterioare.

„Mi-am propus, pe viitor, să încerc să nu mă mai controlez ci să las lucrurile să se întâmple cum vrea Dumnezeu”, a continuat Cristina.

Ea se concentrează pe propria sa evoluție spirituală și emoțională, așa că, Cristina subliniază importanța unei călătorii interioare înainte de a se implica într-o nouă relație.

Citește și: Cristina Cioran a trecut prin momente de panică în timp ce se afla în mașină: „Ema a deschis portiera”. Ce a povestit actrița

Momentan, vedeta se concentrează pe sine și pe propria sa fericire. „Acum vreau să mă concentrez mai mult pe mine fără să mă mai gândesc în alte părți”, a afirmat ea. Tot ea spune că are evoie de timp și atenția necesare pentru a-și reîncărca bateriile emoționale și pentru a se bucura de propria companie.

Cu fiica sa în vacanță la mama, Cristina își planifică să profite de timpul liber pentru a se răsfăța și a se îngriji. „Zilele astea am fetița, la mama, în vacanță, și mi-am propus cât nu este ea lângă mine, să mă plimb, să ies la film, să merg la estetician puțin… să mă ocup puțin de mine”, a spus ea.

În plus, Cristina își propune să aibă grijă de sănătatea sa fizică și să se simtă bine în propria sa piele. „Aș vrea să îmi fac ceva injecții în zona feței, habar nu am ce, o să mă sfătuiesc cu medical, plus că mi-am propus să intru la regim alimentar strict pentru că m-am ignorat în ultima perioadă pe mine. Vreau să dau șase kilograme jos și toate aceste lucruri am zis că le fac începând cu ziua de astăzi”, a adăugat ea.

Cât de mult a crescut fiica Cristinei Cioran și a lui Alex Dobrescu

Cristina Cioran este o mămică fericită și împlinită. Deși s-a despărțit de tatăl copilului său, actrița încearcă să-i ofere totul micuței sale. De altfel, Ema este de o frumusețe răpitoare, iar drept dovadă stau postările actriței din mediul online.

De curând, vedeta le-a dat de veste fanilor că fetița ei a început grădinița. Aceasta a publicat o imagine înduioșătoare cu Ema. Micuța a fost pozată într-o rochie roșie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„This is drama! Drama Queen EMA! Domnița EMA a pășit la grădiniță grupa mică! Ce bine, în sfârșit printre copii! Mami iese la cafea! 🥂”, a scris Cristina Cioran, vizibil mândră de fiica sa.

Un lucru este cert, Cristina Cioran petrece momente de neuitat alături de micuța ei și se bucură de fiecare clipă împreună.