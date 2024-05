Cristina Cioran spune că a pierdut banii strânși pentru a-și cumpăra un apartament. Ce legătură are Alex Dobrescu, fostul iubit

Cristina Cioran susține că a pierdut toți banii strânși pentru a își achiziționa un apartament. Vedeta spune că avea 100.000 de euro, pe care i-a investit în magazinul lui Alex Dobrescu, fostul ei iubit.

Cristina Cioran a declarat că a pierdut toți banii economisiți pentru a-și cumpăra un apartament, nu mai puțin de 100.000 de euro.

Actrița susține că i-a dat acești bani fostului iubit, Alex Dobrescu, pentru a investi într-un magazin de haine.

Cristina Cioran vine cu noi dezvăluiri despre relația cu tatăl fiicei sale, împotriva căruia a cerut un ordin de restricție.

„Văd că el se laudă că a pierdut 150.000 de euro. Investiția pentru cel de-al doilea magazin a reprezentat banii mei strânși pentru apartament. Am dorit sa dezvoltam o afacere care mergea foarte bine. Dar nu a mai mers. Din păcate, Alex nu s-a mai ocupat. Iar acum, când a încasat pe niște comenzi, nu a pus niciun ban înapoi, din banii luați din casă, așa cum promisese”, a declarat Cristina Cioran pentru Cancan.

Aceasta a adăugat că tot ea l-a ajutat să-și achite și mai multe datorii: „Eu am rămas cu datoriile, pentru că în ultimul timp asta s-a întâmplat, m-am îndatorat pentru că avea de plătit multe chestii. Datorii făcute prin cluburi”.

Conform Cristinei Cioran, tatăl copilului ei a fost dat afară din magazinul și apartamentul în care stătea cu chirie pentru că nu și-a mai plătit chiria și utilitățile.

„Pe el l-au dat afară pentru că făcea scandaluri cu poliția. Dar nu cu jandarmii, ci cu avocatul și executor care a schimbat yala! Deci el are un istoric mai vechi in scandaluri. L-a dat afară din Floreasca și pentru că nu a mai plătit. De aceea l-am primit aici, pentru că nu avea unde să se ducă. Își revenise, redevenise om, se spălase și se curățase de ceea ce face acum. (...) Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine. Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare. Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament dupa ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit!”.