Cristina Ich și iubitul milionar s-au plimbat cu Orient Express. Cât costă un bilet în celebrul tren: „Mult peste așteptări”

Cristina Ich și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu imagini superbe din timpul călătoriei cu Orient Express. Iată cât costă un bilet ca să te plimbi cu celebrul tren!

Cristina Ich a împărtășit imagini cu peisajele spectaculoase din timpul călătoriei, însă nu a apărut alături de iubitul său, ceea ce a alimentat speculații din partea urmăritorilor.

Cu toate acestea, ea a arătat cât de specială a fost experiența pentru ea, pe care a descris-o ca fiind peste măsura așteptărilor sale. De asemenea, ea le-a recomandat tuturor să călătorească măcar o dată cu Orient Express.

Citește și: Cristina Ich trage un semnal de alarmă în privința intervențiilor estetice. De ce nu a ieșit din casă de sărbători

Cât costă un bilet în Orient Express

Articolul continuă după reclamă

Cei interesați de această experiență de lux trebuie să știe că o călătorie cu Venice Simplon-Orient Express nu este accesibilă pentru toate buzunarele. Prețul de pornire pentru un bilet este de aproximativ 518 euro și poate ajunge la mii de euro, iar trenul urmează faimoasa rută care leagă Parisul de Veneția, potrivit Cancan.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Descris ca fiind „o călătorie memorabilă”, Venice Simplon-Orient Express oferă o incursiune în trecut, în epoca în care călătoriile cu trenul erau sinonime cu luxul și eleganța. Venice Simplon-Orient-Express acoperă ruta dintre Londra și Veneția, care este, de altfel, și cea mai cunoscută, dar și ruta de la Paris la Veneția.

„Călătoria mea cu Orient Express a fost de neuitat... mult peste așteptările mele. Toată atmosfera a fost ca și când aș fi făcut parte dintr-un roman scris de Agatha Christie și cu eleganța care amintește de Poirot. Luxul, atenția la detalii și farmecul atemporal au făcut ca totul să fie o călătorie într-o altă epocă. Cu siguranță este ceva ce merită încercat cel puțin o dată în viață”, este mesajul postat de Cristina Ich pe contul personal de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cristina Ich, surprinsă goală în jacuzzi. În ce ipostaze s-a lăsat filmată femeia care i-a dăruit un copil lui Alex Pițurcă

Cristina Ich, prima reacție după speculațiile că i-a „furat” soțul celei mai bune prietene

Celebra influenceriță Cristina Ich se află în mijlocul unui scandal cu iz de amantlâc, ce ține primele pagini ale tabloidelor de câteva zile. Fosta noră a lui Victor Pițurcă este acuzată că ar fi destrămat căsnicia unui bine cunoscut om de afaceri. De aici și speculațiile că i-a „furat” soțul celei mai bune prietene.

În acest context, Cristina Ich a intrat în direct, prin telefon, la Un show păcătos de pe Antena Stars pentru a explica situația. Ea a negat vehement acuzațiile și a spus cum au stat lucrurile, de fapt.

Aceasta a recunoscut că este într-o relație, care a început, însă, când ambii erau singuri. Mai mult, vedeta a ținut să specifică că între ea și cealaltă femeie nu a fost vorba despre o prietenie, ci doar o relație profesională.

„Povestea nu are nicio legătură cu realitatea. (...) Nu prea îmi place să mă explic, mai ales viața personală. Nu îmi place să apar la tv, nu îmi place să vorbesc despre viața personală. (...)

Legat de prietenie. Că am furat, că am făcut, că am dres. Eu și Bianca am colaborat profesional și am făcut parte din același cerc de prieteni. O admir foarte mult pentru creativitatea, spiritul ei, mi se pare că este un om foarte frumos, am apreciat-o și o apreciez în continuare.

În momentul în care a devenit o femeie liberă, la fel și el, că nu a devenit doar ea, a devenit și el, printr-un schimb de mesaje cordiale, pentru că noi ne cunoșteam, ne-am apropiat și am ajuns la o poveste de iubire pe care o trăim acum. Nu sunt nici prima, nici ultima femeie căreia i se putea întâmpla asta. (...) Având în vedere că și ea și el sunt oameni liberi, divorțați, eu cred că am dreptul să am o relație cu un om care este liber”, a declarat Cristina Ich la Un show păcătos.