Cristina Stefania a moștenit frumusețea de la mama ei. Cum arată viitoarea soacră a lui Speak

Ștefania și Speak au participat la Asia Express

Chiar dacă Ștefania și Speak nu au câștigat trofeul, „drumul comorilor” de la Asia Express i-a unit și mai mult și i-a făcut să se cunoască unul pe altul în cele mai grele condiții. Cu sigurană, unul dintre cele mai emoționante momente din cadrul emisiunii a fost momentul în care Speak a cerut-o în căsătorie pe Ștefania.

„Doamne câte emoții! Am resimțit toate emoțiile finalei, am resimțit tristețea și bucuria ultimelor clipe din Asia Express România. Chiar dacă nu am câștigat trofeul, am câștigat cea mai de preț comoară, pe noi 2. Mulțumim vouă, celor ce ați trăit emoțiile noastre din față televizoarelor, celor ce ne-au trimis sute de mesaje de susținere, încurajare și iubire, cea mai minunată comunitate. „Sunt leșinată de emoții”.

Ștefania este la bază dansatoare, însă Speak i-a descoperit și calitățile vocale, așa că tânăra artistă s-a lansat în lumea muzicalăși a scos câteva piese de un real succes.

Ștefania își ține fanii depe Instagram la curent cu ceea ce se petrece în viața ei. În toamna anului trecut, Ștefania și-a obținut carnetul de șofer și și-a luat mașină.

„Sunt totalmente leșinată. Tocmai am ieșit de la examen, și ce credeți? Păzea, pentru că, sunt oficial șoferiță! Am luat permisul! Petrecere! Acum puteți înțelege de ce am fost așa secretoasă în ultima perioadă! Mă doare gâtul cât de mult am țipat! Nu pot să cred că în sfârșit am luat permisul”, a spus Ștefania la începutul lunii octombrie, când și-a luat permisul de conducere.