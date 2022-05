Cu ce probleme de sănătate se confruntă Gabriela Cristea. Tavi Clonda, mărturisiri despre ziua în care soția lui a ajuns la spital

Gabriela Cristea și-a îngrijorat fanii după ce a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu ea pe perfuzii, pe patul de spital. Ulterior, soțul prezentatoarei a mărturisit că mama copiilor lui are o infecție la rinichi pentru care urmează un tratament riguros.

„Are o infecție la rinichi. Nu este de joacă. Nu este într-o fază foarte avansată, dar, oricum, este acută cumva și trebuie ținut un tratament riguros, căci altfel poate să devină totul mai neplăcut pe termen lung. Tratamentul este de o lună de zile, iar antibioticul îl ia două săptămâni”, a spus Tavi Clonda pentru ego.ro.

Tavi Clonda, mărturisiri despre problemele de sănătate ale Gabrielei Cristea. Ce a spus artistul despre momentul în care soția sa a ajuns de urgență la spital: „Tremura toată”

Tavi Clonda a explicat că în ziua în care Gabriela Cristea a ajuns la spital a avut frisoae și febră musculară, însă lucrurile merg spre bine după ce a primit perfuzii și tratament.

„Noaptea pe la 4 jumătate m-a trezit, tremura toată. I-am făcut un masaj, am îmbrăcat-o, i-am dat o pastilă, dar nu s-a oprit. A făcut apoi o baie fierbinte, nu se oprea din tremurat. Ulterior s-a liniștit, o oră a dormit, iar pe la 9-10 a luat-o iar. Am zis că trebuie să chemăm salvarea. Am chemat salvarea, dar am zis că durează prea mult. Am hotărât să mergem noi, să facă un efort pentru a ne urca în mașină și a ajunge la spital. Am aflat ce se întâmplă și a primit tratament, acum este mult mai bine”, a conchis Tavi Clonda.

Gabriela Cristea a publicat pe Instastory o fotografie în care apare purtând mască chirugicală și având o perfuzie în mâna stângă, alături de următorul mesaj:

„Când orice e mai important decât tine, corpul cedează. În timp ce o perfuzie curgea picătură cu picătură, mi-am propus să urmez un slogan: sănătatea ca un stil de viață”, a transmis Gabriela Cristea.

Din cauza problememlor de sănătate Gabriela Cristea nu a putut să modereze show-ul „Mireasa- Capriciile Iubirii”, din 3 mai 2022, așa că Simona Gherghe a fost cea care a înlocuit-o.

Gabriela Cristea, pentru a doua oară la spital, în ultima lună. Ce a pățit fiica ei, Iris

În ultima perioadă Gabriela Cristea a mai avut o experiență cu spitalul. De Paște, prezentatoarea a mers la spital cu fiica sa cea mică, Iris, care făcuse o indigestie gravă.

„Ea mănâncă din orice poziție pentru că noi suntem niște părinți extrem de responsabili. La fiecare Paște și Crăciun trebuie să ajungem cu una dintre ele la spital. De data asta s-a întâmplat cu Iris, care a avut febra și a făcut o indigestie un pic mai gravă. Acum de abia are voie să mănânce și ar mânca orice”, a povestit Gabriela Cristea la Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars.

