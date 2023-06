Cu ce probleme de sănătate s-ar confrunta Gina Pistol după sarcină. Prezentatoarea TV ar avea nevoie de îngrijire medicală

Gina Pistol, una dintre cele mai îndrăgite și solare figuri din televiziune, se confruntă cu probleme de sănătate de mulți ani, însă după naștere acestea i-ar fi provocat mari dureri, aproape insuportabile.

Surse din apropierea cercului său de prieteni spun că Gina Pistol e confruntă de ceva timp cu dureri care pot fi gestionate cu greu, care au început să fie mai mari după nașterea fetiței sale. Mai mult decât atât, e nu ar fi putut lua medicamente care să-i amelioreze durerile din cauză că alăpta.

Cu ce probleme de sănătate s-ar confrunta Gina Pistol: “Vă dați seama ce dureri avea”

Gina Pistol se confruntă cu dureri de spate. Ea ar avea o hernie de disc cervicală care necesită operație la un moment dat: ”Ea se luptă de câțiva ani cu durerile de spate, dar după sarcină a început să aibă dureri insuportabile. Săraca, nici medicamente nu a putut lua cât timp a alăptat, a fost nevoită să trăiască în chinuri.

Are o hernie cervicală ce va necesita operație la un moment dat. Acum, însă, Gina se menajează pe cât de mult poate, nu mai ridică deloc greutăți, face niște exerciții pentru întărirea coloanei, mai ia medicamente, stă mai mult întinsă, se încalță din ce în ce mai rar pe tocuri”, relatează CanCan.ro cele spuse de o sursă apropiată Ginei Pistol. Sursa mai spune că avea mari dureri când era nevoită să stea pe tocuri multe ore.

Potrivit aceleiași surse, Gina Pistol împărtășit în urmă cu doi ani fanilor ei problemele pe care le are: “Mă mai lupt și cu o durere de cap de ceva vreme, nu dorm într-o poziție bună, am și probleme cu cervicală, dacă știți, dacă ați folosit vreo pernă care ajută la asta, recomandați-mi, vă rog din suflet, că nu mai rezist cu durerea asta de cap. Mă doare în valuri, am momente când nu mă doare, puțin, dar și când mă doare îmi vine să-mi plâng de milă”, a spus atunci prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Gina Pistol a devenit mamă la 40 de ani, după ce medicii nu i-au dat șanse să rămână însărcinată:

„Cred că toate se întâmplă atunci când ești pregătit să le primești. Ginei nu i s-a dat nicio șansă să rămână gravidă. Și eu i-am spus atunci: <<Ai răbdare. Nu e după noi. Dacă este să se întâmple se va întâmpla>>. Cred că nu m-a crezut atunci. Lucrurile s-au așezat într-un moment în care ea a fost pregătită pentru asta, că ea e dătătoarea de viață. A venit și într-un moment în care eu eram în pauză, nu am mai fost solicitat săptămână de săptămână să plec la concerte. Am timp să trăiesc etapa asta. Mie și Ginei ni s-a întâmplat minunea asta”, a spus Smiley în podcastul lui Mihai Morar Fain și Simplu.

