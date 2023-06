Gina Pistol, adevărul despre relația cu tatăl ei, după ce s-a speculat că ar fi plâns când l-a văzut la nuntă

Gina Pistol a făcut o retrospectivă a nunții sale și a lui Smiley. Prezentatoarea Chefi la cuțite a povestit că a avut parte de un eveniment de-a dreptul special. Totuși, prezentatoarea a ținut să precizeze că nu a fost nimic „senzațional” în apariția tatălui său la cununie. Prezentatoarea a precizat că ea și tatăl care a divorțat de mama ei acum mai bine de 3 decenii este una civilizată.

„Foarte repede a trecut ziua de sâmbătă și toată lumea ne spune să ne bucurăm de ziua aceea pentru că nu-ți dai seama când trece. Și chiar așa este”, a povestit Gina Pistol.

Prezentatoare Chefi la cuțite a povestit despre cum a fost momentul în care i-a spus „DA” lui Andrei Maria (Smiley).

„Cununia civilă a fost scurtă. Am spus un DA cântat, că dacă Andrei nu l-a cântat și l-a spus apăsat și răspicat, am zis să îl cânt eu, după care ne-am dus spre cununia religioasă, unde într-adevăr am plâns”, a povestit Gina Pistol.

Prezentatoarea Chefi la cuțite a ținut să precizeze că a apreciat venirea tatălui său la cunie, dar nimic nu a fost „ca în telenovele”.

Adevărul despre relația Ginei Pistol cu tatăl său: „Lăsați-mă cu telenovelele”

„Lăsați-mă cu telenovelele! Știu că suntem fani telenovele și filme indiene, dar nu am plâns că a venit tata. Pe tatăl meu, cu care am o relație civilizată, l-am invitat inclusiv la botezul fiicei mele și a ales să vină și la cununia civilă, și la cununia religioasă, ceea ce am apreciat, dar nu s-a tăvălit nimeni pe jos ca-n telenovele… Vai, tata, fiica mea! Terminați-vă cu astea că nu a fost așa. Nu știu de ce am simțit nevoia să subliniez, dar nu îmi place… Am vorbit foarte deschis despre viața mea, dar nu-mi place să găsim senzaționalul. Nu a fost niciun senzațional. Suntem doi oameni care se iubesc sincer și am făcut tot posibilul să ne bucurăm de ziua asta, una importantă pentru noi, să ne bucurăm de cunuica religioasă, de cea civilă, de petrecre și nu a fost ca în filmele indiene. Nu a leșinat nimeni”.

GIna Pistol a povestit de ce a plâns, de fapt.

„Eu am plâns la cununia religioasă pentru că slujba a avut așa o încărcătură faină, nu știu, m-a emoționat pe mine și am avut cor care când a început să cânte atât de frumos… coborâseră niște îngeri din cer, nu știu, momentul în sine m-a emoționat. Am avut parte și de ploaie și de soare, am văzut și un curcubeu. Totul a fost superb”, a spus Gina Pistol.

„La petrecere a fost superb. Toți cei care au venit acolo au rămas fără cuvinte. Când am ajuns la locație am început să realizez ce se întâmplă cu ziua aia. Până atunci am crezut că visez. Un singur sfat m pentru cei care au de gând să se căsătorească: „Bucurați-vă de ziua aceea pentru că este ziua voastră! Trece atât de repede! Îmi pare rău că n-am dnsat cu toată lumea, dar n-ai cum. E foarte greu să te împarți la toată lumea!”, a mai povestit prezentatoarea pe Instagram.

Nu mulți fani știu că părinții Ginei Pistol au divorțat când ea avea numai 7 ani, iar acel moment a marcat-o foarte mult pe Gina în copilărie, întrucât s-a văzut nevoită să se maturizeze mai repede și să devină o luptătoare.

Părinții Ginei Pistol au divorțat pe când prezentatoarea avea 7 ani

La podcastul Fain și Simplu, cu lacrimi în ochi Gina Pistol a mărturisit că s-ar întoarce să îi ofere o îmbrățișare fetiței Gina ai cărei părinți erau în proces de divorț și se judecau pentru custodia ei. Vedeta a mărturisit că în acea perioadă se simțea a nimănui, pentru că în timp ce părinții ei se judecau, ea locuia cu o femeie despre care își amintește că avea un comportament agresiv și nu îi oferea explicații despre situația în care se afla.

„M-aș reîntoarce la mine copil fiind. Au fost momente în viața mea când ai mei se despărțiseră, nu prea am vorbit despre lucrul ăsta. Nici cu ai mei nu am vorbit, cu mama. Ai mei se despărțiseră, tata se judeca cu mama pentru custodia mea. M-au dus cumva la o doamnă și nu mi-a explicat nimeni ce se întâmpla atunci. M-am simțit singură, m-am simțit a nimănui”, a spus Gina Pistol plângând.

După divorț, tatăl Ginei Pistol și-a refăcut viața.

