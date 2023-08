Ce pensie primește Florin Piersic după o viață dedicată scenei. Suma minoră care nu “compensează” muntele de talent al actorului

Celebrul actor român Florin Piersic a muncit o viață în slujba teatrului românesc și s-a dedicat acestei meserii lăsând o amprentă puternică. După atâția ani de muncă, actorul primește o pensie mică din partea statului român, în ciuda măiestriei muncii sale și a dedicării.

Și-a trăit întreaga viață în lumina reflectoarelor și a adus bucuria în casele și în inimile spectatorilor de pretutindeni. A devenit o figură de referință în teatru și românii rostesc cu mândrie numele celui care ani în șir a repus România pe harta celor mai talentați oameni.

Numit deseori “un gigant al teatrului românesc”, Florin Piersic a impresionat prin discursurile sale dincolo de talentul care inunda orice scenă pe care pășea. Continuă să impresioneze cu vorbele care ajung direct la suflet și cu modestia care i-a caracterizat fiecare secundă a gloriei în carieră.

Ce pensie primește marele actor Florin Piersic

Și-a făcut debutul la doar 21 de ani, pe scena Teatrului Național București, în piesa „Discipolul diavolului”. Talentul uriaș, descoperit din perioada liceului i-a adus numeroase roluri pe care le-a transformat în interpretări de răsunet. „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, „Străini în noapte” sau „Oameni și șoareci” sunt doar unele dintre cele mai îndrăgite roluri pe care le-a jucat magistral pe scena teatrului.

Marele artist primește din partea statului român 2.000 de lei pensie, potrivit RomaniaTV.

Ce vârstă are Florin Piersic și de ce nu vrea să vorbească despre acest subiect

Florin Piersic (87 de ani) a vorbit deschis pe un subiect destul de dificil pentru el, anume vârsta lui. Actorul recunoaște că nu-i place să i se spună La mulți ani pentru că deja nu ar mai avea farmec în contextul acesta.

Celebrul actor Florin Piersic a făcut o serie de declarații cu privire la acest subiect la care a fost destul de tranșant.

„Ceilalți sunt plecați la o ceremonie. Cel puțin așa cred eu, dar toată lumea numai la mâncare se gândește. Când am văzut aseară ce mănâncă toți, am înlemnit. Cred că trei sferturi din ce au luat ei au dus înapoi la bucătărie, pentru că nu se putea mânca atâta. Îmi place foarte tare de copilul ăsta, care e Cătălin. Unde ești, Cătăline? Departe te-ai dus.

Am crezut că o să fii mai aproape, să mai filmezi, să te mai bucuri de mine. Dar, în sfârșit, Cătălin și un alt prieten foarte bun, îl cunosc de foarte multă vreme. La ziua mea de naștere, când am împlinit aproape 100 de ani, trebuie să vă spun… De câte ori vorbesc de vârstă, îmi vine să mă împușc, dar nu am gloanțe. Pe cuvântul meu”, a declarat Florin Piersic la Cinema Astra din Brașov, înainte să se transmită filmul Harap Alb, potrivit viva.ro.

