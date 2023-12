Cum arată casa în care locuiește Florin Piersic în Cluj-Napoca. Maestrul și-a renovat de curând locuința de pe malul Someșului

Florin Piersic duce o viață liniștită în Cluj, alături de soția sa, Anna Torok. Iată cum arată casa în care locuiește maestrul!

Florin Piersic are o carieră de peste șase decenii în lumea teatrului și a filmului, însă, de câțiva ani, actorul a urcat mai rar pe scenă. Iar, de ziua lui de nume, de Florii, Florin Piersic a vorbit și despre iminenta lui retragere de pe scenă.

În prezent, maestrul și soția sa, Anna Torok, locuiesc la Cluj, acolo unde au o casă situată în centrul orașului.

Cum arată casa lui Florin Piersic din Cluj-Napoca

Florin Piersic trăiește de ani buni în Cluj-Napoca, acolo unde are o vilă cochetă, care pare proaspăt renovată, dacă este să judecăm după țigla nouă de pe casă, dar și după exteriorul galben aprins.

Însă, în urmă cu câțiva ani, actorul trecea printr-o situație neplăcută. El s-a judecat cu vecinii care locuiesc la parter, din cauza unor lucrări de renovare.

„Eu am dăruit tuturor numai lucruri frumoase, am dorit să înnobilez pe toţi cei care sunt în jurul meu, să le transmit gânduri frumoase, bune. N-am spus nimănui nici <<du-te mai încolo>>, n-am dat cu subsemnatul niciodată despre niciun coleg sau prieten sau neprieten de-al meu, am fost întotdeauna un urmaş demn al părinţilor, al mamei mele, pe care nu doar că am iubit-o, am adorat-o. Mama mea a fost o sfântă.”, spunea Florin Piersic, în urmă cu ceva timp, pentru Mediafax, citat de Viva.

Aici poză cu locuința lui Florin Piersic din Cluj-Napoca:

Florin Piersic: „Toate locurile din România sunt în sufletul meu”

Florin Piersic are 87 de ani și susține că România va rămâne mereu în sufletul lui. Totuși, maestrul a ținut să precizeze că inima sa este strâns legată de meleagurile Bucovinei, acolo unde și-a petrecut primii ani din viață.

„Sunt foarte legat de ţara asta. Sunt foarte legat de oamenii cu care mă întâlnesc, pe care îi iubesc, şi mai ales de cei care sunt buni. Doresc ca oamenii din jurul meu să fie buni. Să fie aşa cum îmi doresc eu până în ultima zi a vieţii mele.

Dacă aş putea, din nou, m-aş întoarce pe Strada Bolintineanu, numărul 10, în Cluj, unde locuiam cu părinţii mei, să fiu din nou cu ei, acolo, la cină. Să mâncăm, să ne bucurăm, să o îmbrăţişez pe mama mea şi să-i spun: <<tu ai fost, eşti şi rămâi sufletul meu>>. Asta aş fi dorit, dacă aş fi avut o maşină a timpului.

Toate locurile din România sunt în sufletul meu, dar trebuie să spun că Bucovina, pentru mine, este locul în care am copilărit şi în care părinţii m-au dus până la vârsta de 22 de ani. Gândiţi-vă că, până la 22 de ani, eu nu am văzut marea. N-am ştiut ce e aia să mergi la mare, dar mergeam în Bucovina, la rudele mele, la unchii mei, la nepoţii pe care i-am crescut pe lângă mine. Am cunoscut locuri grozave acolo, în Bucovina.”, a mărturisit Florin Piersic, citat de Viva.