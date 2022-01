Din ce motiv nu mai poate purta pantofi cu toc Gabriela Cristea. Ce s-a întâmplat cu prezentatoarea TV

Gabriela Cristea este o prezență deosebită și încântă publicul cu aparițiile sale impecabile din cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, însă puțini sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV nu mai poate purta pantofi cu toc decât atunci când se așează pe fotoliul din platou.

Deși este foarte discretă și își ține viața personală cât mai departe de ochii curioților, vedeta nu a ezitat să mărturisească că a avut partea de o situație imprevizibilă în mall, unde se afla alături de Tavi Clonda și fiica lor cea mare, Victoria.

Care este motivul pentru care nu mai poate purta Gabriela Cristea pantofi cu toc

Gabriela Cristea a vorbit la Xtra Night Show despre incidentul de care a avut parte în mall: „Mă duc în emisie, mă așez în decor și pun de formă pantofii cu toc”.

Prezentatoarea TV a dezvăluit faptul că o mică „ședință” de cumpărături pentru vacanță s-a tranformat într-o situație extrem de neplăcută, care a avut consecințe. Se pare că vedeta a căzut în centrul comercial și s-a lovit serios la picior.

„Am căzut foarte nașpa. Am căzut acum o lună de zile. (...) Am râs de mine după 3-4 zile, după ce s-au mai limpezit apele. Habar nu ai cum am căzut, Stan și Bran, nu ați văzut așa ceva în viața voastra.”, a spus ea, vizibil amuzată, la Antena Stars.

„Aveam o pereche de pantofi de aia de fițe, cu talpă de piele, care alunecă. Nu am căzut chiar în mall, nu m-am făcut de râs în fața tuturor, dar nu știu de unde s-au strâns vreo 10 persoane când am căzut. (...) Mă durea atât de tare pentru că am căzut foarte nașpa”, a mai adăugat ea.

În urma căzăturii, Gabriela Cristea s-a ales cu o întindere de ligament: „Am fost vânătă, cu degetele vinete.”

De asemenea, prezentatoarea TV a declarat că nu a fost în cabinetul doctorului, ci a apelat la o consultație online.

„L-am sunat pe doctor, prietenul nostru ortoped, s-a uitat, m-a pus să mișcă, să-l întorc, să mă răsucesc, să merg, să vadă dacă e ruptură. Sunt pe antiinflamatoare încă și ar fi trebuie să mă duc la fizioterapie, dar cine naiba are timp de fizioterapie.”, a mai mărturisit ea.

Ce spune Gabriela Cristea despre noul sezon Mireasa

Prezentatoarea TV s-a declarat extrem de încântată de sezonul 5 al emisiunii Mireasa, care a început în forță. De asemenea, Gabriela Cristea a rămas impresionată de concurenții care au trecut pragul show-ului matrimonial.

„Fetele sunt dornice să se mărite, dar ceea ce mi se pare fantastic este că, de data asta, și ei sunt extrem de motivați, deși sunt foarte tineri. (...) Mamele sunt mișto și concurenți sunt foarte mișto. Pot să am un dialog foarte ok cu ei și ascultă.”, a mai povestit vedeta, vizibil entuziasmată.

