Cu cine se iubește Andreea Antonescu de ceva timp. Artista s-a declarat total îndrăgostită

Secretoasă, artista nu a dat prea multe detalii despre identitatea bărbatului din viața ei, însă i-a asigurat pe cei care o urmăresc și o iubesc că trece printr-o perioadă foarte frumoasă în viața ei și că "partenerul ei este ceea ce trebuie", potrivit Fanatik

Vedeta a dat un singur detaliu despre iubitul ei, anume că acesta este de profesie jurnalist și a mai precizat că este îndrăgostită de el de ceva vreme.

În ciuda acestor declarații ușor misterioase, artista nu-și neglijează copilul și chiar dacă există un bărbat în viața ei, pentru ea, fericirea fiicei ei este pe primul loc.

Andreea Antonescu și tatăl fetiței ei au petrecut sărbătorile împreună. "Fericirea copilului este prioritară pentru noi"

De altfel, și tatăl fetei este de aceeași părere, astfel că cei doi au păstrat o relație foarte bună după despărțire.

Cei doi au petrecut sărbătorile împreună și s-au bucurat de ceea ce pentru copilul lor înseamnă acasă, adică atmosfera de familie.

Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit.

De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul.

Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor.

În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic, a spus Andreea Antonescu, potrivit sursei citată.

