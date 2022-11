Culita Sterp a publicat imaginile de la incidentul din Madrid. Nu și-a luat banii și a fost smuls microfonul din mână colegului

Culiță Sterp este un cunoscut cântăreț de manele și muzică lăutărească din România. Acesta are numeroase cântări în țară și în străinătate, însă nu toate au finalul așteptat. Dovadă sunt ultimele momente prin care a trecut cântărețul după ce a fost chemat să susțină atmosfera la un botez organizat în Madrid.

Grupul de români care l-a invitat a fost nemulțumit de acțiunile acestuia în seara evenimentului. Culiță Sterp și-a prezentat încă de la început, prin semnare de contract, onorariul pentru eveniment. Acesta a stabilit că biletele de avion dus-întors, dar și cazarea vor fi plătite tot de organizatori, pe lângă suma pentru concert.

Culiță Sterp a publicat imagini de la evenimentul din Madrid. Organizatoarea l-a apostrofat în fața invitaților

La botez, Culiță Sterp a susținut câteva momente muzicale și și-a luat pauză o oră, conform contractului. Timp în care el s-a dus la o cunoștință care se afla tot în aceeași clădire unde se țin evenimente. Acolo el a cântat pentru invitați, însă la evenimentul la care era plătit se mai afla o formație care întreținea atmosfera, motiv pentru care nu s-a așteptat la ce a urmat.

Organizatoarea însă a ținut să-l apostrofeze în fața oamenilor de la petrecere pentru că s-a dus să cânte în altă parte, ,,pe banii săi” așa cum femeia a strigat nemulțumită de alegerea cântărețului.

Când femeia a intrat la evenimentul la care cânta în pauză Culiță, acesta a smuls din mâna unui cântăreț din formația manelistului microfonul, a vorbit tare și-a prezentat nemulțumire, moment în care Culiță a spus tot la microfon: “Doamnă eu sunt în pauză! Ce faceți în pauza mea? Sunt în pauză de o oră. Aveți două formații acolo”. Femeia i-a spus pe un ton ridicat: “Pe banii mei!”, vrând să îi ia microfonul din mână cântărețului. Nervoasă, aceasta a plecat aruncând microfonul. Organizatorii botezului au luat decizia de a nu-l mai plăti pe cântăreț.

Culiță a adăugat la final: "Doamnă, nu mă faceți că nu mai vin deloc sus...".

Citește și: Culiță Sterp și Vlăduța Lupău, tarifele pe care le cer pentru a cânta la o nuntă. Cât de mulți bani ar trebui să scoți din buzunar

Culiță Sterp a explicat în urmă cu o zi tot ce s-a întâmplat: „Suntem la Madrid fraților și e pentru prima oară în viața mea când mi s-a întâmplat așa ceva. Cântam la un botez, aici am fost chemați să cântam un program normal de la 8 seara până dimineața la 4. Am cântat 3 programe și după cel de-al treilea a intrat altcineva să cânte o oră, fiecare cânta câte o oră și cât am avut noi o oră pauză mai era un eveniment jos și am zis că ne ducem să cântăm și la acei oameni 30 min sau 45 de minute.

Nu am apucat să cântăm mai mult de 10 minute că vine doamna de sus să ne certe că de ce am coborât să cântăm. Suntem în pauză, ce ai cu pauza mea. A aruncat microfonu pe jos, l-a spart. A zis că nu ne mai dă banii, dar noi avem contract”, spune Culiță Sterp.

Citește și: Culiță Sterp a fost jefuit de foarte mulți bani, hoții i-au spart casa. Ce recompensă uriașă oferă celui care îl ajută

Nicoleta Luciu, al patrulea jurat în noul episod iUmor ▶ Disponibil integral în AntenaPLAY