Culiță Sterp, răsfățat de logodnica sa, Daniela Iliescu. Cadoul inedit pe care l-a primit l-a bucurat enorm: „Vai de mine!”

Culiță Sterp a fost surprins chiar de către logodnica sa cu un gest extrem de emoționant. Daniela Iliescu i-a făcut un cadou inedit tatălui copilului său. Iată despre ce e vorba!

Culiță Sterp, răsfățat de logodnica sa, Daniela Iliescu. Cadoul inedit pe care l-a primit artistul

Cunoscutul cântăreț de muzică de petrecere a primit un cadou inedit din partea mamei copilului său. Artistul a postat totul pe rețelele sociale, pentru ca și fanii să vadă cât de entuziasmat a fost când a văzut ce a primit.

Culiță Sterp a găsit un mic dar pe pat, în camera conjugală, în timp ce băiețelul său, Milan, a fost și el prezent lângă tatăl lui. El a deschis cadoul, în care a găsit și un bilet de dragoste.

„Am găsit un cadou în pat, la tata. Aici, la tata, în pat. Ce-o luat? Ce-o luat mami aici? Uite, mami îi dă scrisori de dragoste la tata!”, a început el filmulețul.

„Te iubesc, frumosul meu!”, scria pe biletul lăsat de Daniela Iliescu.

„Ooo! Și eu te iubesc!”, a reacționat artistul.

Cântărețul a deschis cadoul și a văzut că a primit un lanț de aur, de la un brand de lux. Reacția lui a făcut deliciul internauților:

„Ia să vedem! Heei! Vai de mine, maamăă! Mamă, deci e superb! Ce-mi place! Wow! Wow! Wow! Wow!', a exclamat Culiță.

Cum s-au cunoscut Culiță Sterp și Daniela Iliescu, logodnica lui

Artistul și logodnica lui se cunosc încă din perioada liceului. Interpretul de muzică de petrecere a recunoscut că-i plăcea de fată încă de pe atunci, dar nu prea era băgat în seamă.

Mulți ani mai târziu, drumurile lor s-au intersectat din nou, și-au dat o șansă și așa a început povestea lor de iubire care durează de trei ani. Împreună au un băiețel superb, pe nume Milan.

„Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, a povestit la un moment dat Culiță, potrivit Fanatik.

Mama copilului său a decis totuși să-i dea o șansă.

„La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur.

La început cred că am stat vreo săptămâna în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a spus Daniela, conform sursei citate.

Cântărețul și-a cerut iubita de soție în Cappadocia, Turcia.

„A spus DA, frumoasa mea! 🤍 O să vedeți momentul în primul nostru videoclip împreună care are cea mai frumoasă melodie de dragoste făcută special pentru ea și pentru momentul ăsta, intitulată “Nu pot iubi alte femei”. Pfff, ce emoții ne-au încercat pe amândoi, Doamne.

În cei 3 ani care au trecut de când suntem împreuna și în cei 14 ani de când ne cunoaștem, mi-am dat seama că ești femeia lângă care vreau să trec si prin bune și prin rele toată viața, și femeia lângă care vreau și pot să evoluez pe toate planurile și alături de care vreau să am cea mai frumoasă familie, cu cât mai mulți copii! Te iubesc din toată inima mea!”, a scris Culiță Sterp pe Instagram.

