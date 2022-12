Ileana Sterp spune adevărul despre plecările dese ale soțului său. Mesajul transmis de către sora lui Culiță: „Așa s-a nimerit”

Ileana Sterp a mărturisit, în cel mai recent clip al său postat pe Youtube, care e adevăratul motiv pentru care este surprinsă mai mult singură, potrivit Viva.ro. Peste puțin timp, aceasta va deveni mamă pentru a doua oară, fiind sprijinită de soacră, dar și de mama Geta, potrivit aceleași surse citate mai sus. Iată ce răspuns a oferit Ileana Sterp.

Ce a declarat Ileana Sterp despre plecările tot mai dese ale soțului său: „Eu sper să treacă perioada asta”

Ileana și Daniel Aloman se iubesc, în continuare, la fel de mult. Cei doi o au, deja, pe Clara și se pregătesc de venirea pe lume a celui de-al doilea copil. Deși se bucură de succes, se pare că familiei nu îi este atât de ușor în această perioadă. Programul de muncă al soțului îl ține departe de aleasa inimii lui:

„Mai tot primesc mesaje în fiecare zi. Poate mulți dintre voi vă întrebați unde e Dani, de ce nu mai apare pe vloguri, pe story, ne este dor să îl vedem… Dani are o perioadă în care lucrează doar în deplasare. Așa s-a nimerit. Și pentru el e destul de ciudat, pentru că el lucra doar prin apropiere. De asta Dani nu mai apare atât de des pe Youtube. Noi suntem bine, slavă Domnului, doar că ne ducem dorul. Eu sper să treacă perioada asta cât mai repede pentru că eu nu sunt obișnuită să stau fără el și nu îmi place. Sincer, fiind însărcinată, mai am nevoie și de ajutorul lui.”, a povestit Ileana Sterp, în vlogul de pe Youtube, citată de Viva.ro.

Prin ce experiență neplăcută a trecut Ileana Sterp în timpul unui control medical: „Am plâns aici la omul ăsta la ușă”

Recen, Ileana Sterp a trecut prin momente grele. Sora lui Culiță a povestit, pe rețelele de socializare, un incident prin care a trecut atunci când a mers la un control medical:

„Știți vorba aia, te duci bou și vii vacă? Cam așa sunt eu astăzi. Am și o stare foarte nașpa, am plâns aici la omul ăsta la ușă. Doamne, eu n-am întâlnit medic mai… nu știu cum să-l numesc, îmi pare rău de el, sincer. Cred că are probleme psihice și ar trebui să renunțe la meseria asta. În fine, și am intrat pe hol și zicea «Uită-te în față că scrie, uită-te, ce scrie, zi cu voce tare ce scrie?». Și am zis numele… Seviciu și nu mai știu cum îl cheamă. Am zis «Da, văd că scrie.». «Vezi, vezi că se poate?» a ieșit la mine și mai erau vreo cinci oameni acolo pe hol, a ieșit la mine și a început să zbiere, să se răstească că «Băi, fată, ce atât de greu, mie în 25 de ani nu mi s-a întâmplat așa ceva»”, a povestit Ileana Sterp, potrivit unei publicații mondene, citate de Viva.ro.

