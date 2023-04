Culiță Sterp, videoclip nou cu o vedetă de la Insula Iubirii. Cine apare alături de cântăreț în imagini și ce rol a avut

Culiță Sterp a lansat de curând o nouă piesă pe gustul fanilor săi, iar de această dată a hotărât ca în videoclipul său oficial să apară cinva cunoscut după participarea în ultimul sezon apărut pe tv de la Insula Iubirii. Iată despre cine este vorba.

Culiță Sterp a lansat o piesă nou cu un videoclip în care a apărut și Sebastian Dascălu, fostul concurent de la Insula Iubirii 2022

Culiță Sterp și Sebastian de la Insula Iubirii au filmat împreună un clip pentru piesa „Mesajele”, noul proiect muzical din palmaresul cântărețului. În videoclipul piesei, Sebastian Dascală are rolul iubitului înșelat în timpul nopții de parteneră cu alt bărbat. Acesta și-a jucat bine rolul de victimă, iar fanii au apreciat implicarea sa actoricească.

Iată piesa a prins foarte bine la public și deja a încasat zeci de mii de vizualizări, în doar câteva zile de la lansare. Unii dintre fani au scris mesaje frumoase cu privire la vocea cântărețului, pe când alții au apreciat videoclipul în care a apărut și fostul concurent de la Insula Iubirii cu o poveste de dragoste trista, în videoclip.

„Ce voce are Culiță!”, „Ce poveste de dragoste tristă”, au scris unii în secțiunea de comentarii de la videoclip.

Atât Culiță Sterp, cât și Sebastian Dascălu, au anunțat pe rețelele de socializare că urmau să lucreze la un proiect împreună, lucru care s-a și întâmplat. Iată ce au postat amândoi pe rețelele de socializare:

„Trailerul melodiei “Mesajele” - Culiță Sterp. O poveste de dragoste cu multe întrebări ascunse. Multe cupluri trăiesc, din păcate, relatarea interpretării noastre în această melodie. Rămâneți aproape, joi 06.04 se lansează pe YouTube!”, scria Sebastian înainte de lansare.

Culiță Sterp și Sebastian de la Insula Iubirii sezonul 6 au făcut împreună această postare pe rețelele de socializare.

Cum s-au cunoscut Culiță Sterp și Daniela Iliescu, logodnica lui

Artistul și logodnica lui se cunosc încă din perioada liceului. Interpretul de muzică de petrecere a recunoscut că-i plăcea de fată încă de pe atunci, dar nu prea era băgat în seamă. Mulți ani mai târziu, drumurile lor s-au intersectat din nou, și-au dat o șansă și așa a început povestea lor de iubire care durează de trei ani. Împreună au un băiețel superb, pe nume Milan.

„Mie-mi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică știa, dar nu prea mă băga în seamă. Îmi plăcea rău de ea în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și mi-era rușine să-i spun”, a povestit la un moment dat Culiță, potrivit Fanatik.

Mama copilului său a decis totuși să-i dea o șansă.

„La început am ezitat pentru că eu credeam că mai este într-o relație și nu am vrut să fiu a cincea roată la căruță, nici să mi se pună vreo etichetă. La început am refuzat până mi-a clarificat chiar singur. La început cred că am stat vreo săptămâna în care venea seară de seară, stăteam în mașină și povesteam tot felul de lucruri”, a spus Daniela, conform sursei citate.

