Cum a ajuns Doinița Oancea actriță. Un telefon i-a schimbat viața

”Prima dată m-am gândit că aș vrea să devin avocat. După aceea am vrut să mă fac polițiștă, dar maică-mea a refuzat din prima această ideea. După care am zis că mă fac jurnalistă. Așa că prima dată am făcut Facultatea de Jurnalism și Filozofie, după care am urmat niște cursuri la Budapesta, iar după aceea am făcut un master în sociologie”, a spus Doinița Oancea.

Deși, a încercat mai multe în ceea ce privește viața profesională, pe vedetă nimic nu o atrăgea în adevăratul sens al cuvântului, motiv pentru care se simțea extrem de debusolată.

”Într-o zi, aflată în Budapesta, o prietenă m-a întrebat ce vreau să fac cu viața mea. Eu eram extrem de tristă că mă întorceam acasă și mai ales că nu voiam muncă la birou. I-am zis că vreau ceva în domeniul artistic, doar că nu știam ce”, a mai spus actrița.

Cum a devenit Doinița Oancea actriță