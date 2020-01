Cum a ajuns Emil Rengle cel mai tare dansator: „În mine a trăit un copil umilit și batjocorit”

„Mi-a fost frică multă vreme. Societatea îmi dăduse toate motivele să-mi fie! Mă numesc Emil Rengle și în mine a trăit multă vreme un copil diferit, umilit, batjocorit pus la colț. Îmi era frică și știam că dacă nu voi începe o căutare în mine însumi, voi continua să trăiesc în frică.

Mi-am dat seama că absolut nimeni nu ar trebui să poată să-mi spună cine sunt eu cu adevărat, așa că am riscat. Stăteam nopțile cu ceaiul în mână și cu lacrimi în ochi și plin de recunoștință că am putut să schimb vieți. Cred că a venit timpul să inspirăm oamenii prin povești pozitive și nu prin înverșunare și ură. Am tot spus-o și o s-o mai spun nu putem să răspundem cu ură la ură și să așteptăm progres și iubire. Și mai cred că cea mai grea luptă este cu noi înșine, pentru că atunci când ești în aliniere perfectă cu cine ești tu de fapt atunci începe magia!”, a spus Emil Rengle.