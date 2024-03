Cum a ajuns Lulu, care a plecat din Gașca Zurli, să apară în videoclipul numărul 1 în trending, al lui Bogdan DLP și al lui Rareș

Bogdan de la Ploiești și Rareș Mariș sunt pe locul 1 în trendingul românesc cu o manea inspirată din unul dintre cântecele Găștii Zurli. În videoclip apare și Lulu, bucătarul care a părăsit Gașca Zurli.

Ionuț Varodi a explicat cum a ajuns să apară în clipul care domină trendigul pe YouTube-ul românesc. Fostul membru din Gașca Zurli a povestit că a fost sunat și invitat să apară în clip și, pentru că iubește situațiile noi, a acceptat.

„În toată gălăgia și agitația din jur, printre toate lucrurile spuse și nespuse, ieri am primit un telefon și am fost întrebat care sunt șansele să fiu în București și dispus să filmez într-un clip. Am stat putin pe gânduri și am realizat ca vreau să fac asta.

În primul rând pentru ca sunt un om spontan și iubesc situațiile noi.

În al doilea rând pentru ca e o melodie cantată de băieții ăștia talentați tare si maxim de simpatici!”, a scris Lulu pe Instagram.

Bogdan DLP și Rareș Mariș au lansat o piesă numită Guli Guli

Bogdan DLP și Rareș Maris au lansat o piesă numită Guli Guli, la scurt timp după ce s-a destrămat Gașca Zurli, care ar eo melodie pentru copii cu versurile:

„A ram sam sam

A ram sam sam

Gouli gouli gouli gouli gouli ram sam sam

A ram sam sam”

Bogdan de la Ploiești și Rareș s-au bucurat de un succes foarte mare:

„Am văzut că s-a despărțit Gașca Zurli și au rămas două posturi vacante, așa că ne-am gândit să aplicăm la casting. Mai ales că am pregătit o piesă special pentru voi. Așteptăm răspunsul găștii Zurli”, au transmis cei doi în glumă.

Gașca Zurli s-a destrămat

Cu doar puțin timp înainte de a aniversa 18 ani, Gașca Zurli s-a destrămat. Vero Căliman, adică Fețita Zurli, și colegul Ionuț Varodi au anunțat că părăsesc proiectul care a bucurat mii de copii de-a lungul timpului. De asemenea, la scurt timp, și Răzvan Marina, cunoscut drept Truli sau Tura Vura a declarat că va pleca, după 13 ani în care a interpretat cele două roluri.

Vestea că Vero Căliman cunoscută pentru rolul principal din Gașca Zurli părăsește grupul a surprins pe toată lumea. Timp de 17 ani, tânără, în vârstă acum de 35 de ani, a adus zâmbete pe chipurile copiilor din toată țara cu energia sa, însă vocea ei inconfundabilă nu va mai fi auzită de acum încolo.

Aceasta a mărturisit că se desparte cu greu de rolul care a făcut-o atât de iubită, dar că a sosit momentul să o ia pe propriul drum.

„De peste 15 ani, fetița din mine s-a antrenat și a făcut gimnastica artistică, până când a ajuns la Olimpiadă. Acum este timpul să se retragă, pentru că femeia Veronica merită și ea o șansă. Vă rog să mă credeți că am sufletul în pioneze și că nu mi-a fost deloc ușor să fac această alegere. Întâlnirile cu voi și iubirea din ochii copiilor mi-au dat putere și energie să continui chiar și atunci când simțeam că nu mai pot. Părinților vreau să le mulțumesc pentru încredere, pentru că și-au lăsat copiii să se joace cu mine și cu colegii mei. Relația mea cu cei mici este nemuritoare, mi se par sincer cele mai minunate creaturi de pe pământ, și voi continua să păstrez și să hrănesc această relație specială prin toate proiectele în care mă voi implica în viitor. Vă țin la curent!

Viitorul sună Vero”, a scris aceasta în mediul online.