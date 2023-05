Cum a arătat tortul de la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Desertul a fost fabulos

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit într-un cadru de poveste sâmbăta trecută. Cei doi i-au avut alături pe cei dragi lor în cea mai importantă zi din viața lor, iar evenimentul a fost unul reușit, așa cum au declarat chiar ei.

Mirii au avut parte de ajutor în organizarea nunții, însă Gina Pistol a fost cea care s-a ocupat de detaliile care au făcut diferența. Și cum niciun astfel de eveniment nu poate avea loc fără un meniu pe măsură, invitații au avut cu ce se delecta.

Cum a arătat tortul de la nunta Ginei Pistol cu Smiley

Gina Pistol și Smiley au ales pentru felurile principale de mâncare file de doradă în crustă de ierburi aromatice, cartofi și legume julienne, sarmale cu mămăliguță și mușchi de vită Wellington și pulpă de rață confiată, cu sparanghel sote și sos tartar.

Însă cea mai așteaptată surpriză a serii a fost chiar tortul de nuntă care a arătat cu adevărat specataculor. Cei doi au ales un tort cu glazură albă, ornat cu flori de lăcrămioare, în aceeași nuanță. Buchetul de mireasă pe care l-a avut Gina a fost confecționat tot din lăcrămioare.

Desertul a avut cinci etaje și a fost tăiat cu zâmbetul pe buze alături de nași în fața nuntașilor. Invitații s-au întrecut în story-uri pe Instagram cu momentul culminant al serii în care mirii au tăiat tortul.

La nunta Ginei Pistol cu Smiley, pe lângă familie, au luat parte colegi de breaslă, artiști și oameni de televiziune. Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu s-au numărat printre invitați, însă marele absent a fost Sorin Bontea. Întrebat de ce nu a venit, chef-ul a spus că a avut probleme personale și i-a părut rău că nu a putut fi alături de colega sa în ziua cea mare.

„Da, eu marele absent? N-am ce să comentez, nu aș vrea să comentez nimic. Bineînțeles că am fost invitat. Am avut un motiv personal pentru care nu am fost. Mi-ar fi plăcut să merg, dar n-am avut ce să fac. Mai sunt și probleme, fără să le iei în calcul, apar”, a declarat Sorin Bontea pentru FANATIK.

La eveniment și-au făcut apariția multe vedete din lumea muzicii, dar și colegi de-ai Ginei, de la Antena 1. Din păcate, nu toată echipa de la Chefi la cuțite a putut fi alături de mireasă, întrucât producătorii, (în special Mona Segal, o persoană foarte dragă pentru Gina Pistol) și oamenii din spatele camerelor de filmat sunt plecați în aceste momente la filmările în America Express.

Atât Gina cât și Smiley, au spus după eveniment că nunta lor a fost una reușită, exact așa cum au visat.

„Nunta noastra a fost un vis frumos care s-a derulat parca prea repede, dar pe care sigur nu-l vom uita niciodata! Astazi sigur mi-l amintesc si durerea de picioare de dupa orele de dans, si raguseala de dupa orele de cantat, gustul dulce de bezea al tortului alb de la @maramuraromania pe care il simt inca si toate mesajele pline de emotie pe care le primim din toate partile! Gata cu “se marita Gina mea!”, de acum, urmeaza cel mai frumos “Acasa” pentru noi trei! Nu-mi vine sa cred ca pot rupe listele si desfasuratoarele si ca va amuti (sper😂) si grupul de organizare de nunta. Asa e, @ivoweddingplanner? Sau mai avem ceva de facut???

Multumim tuturor si fiecaruia in parte pentru sustinere, pentru prezenta, pentru mesaje, pentru caldura si dragostea pe care ni le-ati trimis. Suntem norocosi ca ne avem, ca VA avem si ca ne putem bucura de un moment asa important din viata noastra alaturi de atat de multe suflete bune! Va iubim!”, a scris Gina Pistol în mediul online.

