Loredana a purtat un decolteu impresionant la nunta Ginei Pistol și a lui Smiley. Cât de senzuală a apărut aceasta

Loredana a arătat senzațional la nunta Ginei Pistol cu Smiley și a avut o apariție gre de trecut cu vederea. Cântăreața a pozat în ipostaze superbe și inedite, iar fanii au răsplătit-o cu aprecieri și comentarii laudative.

Loredana, ținuta de senzație pe care a purtat-o la nunta Ginei Pistol cu Smiley. Cât de bine a arătat și ce decolteu a purtat

Cântăreața Loredana a făcut show vestimentar la nunta Ginei Pistol cu Smiley, cu o ținută senzuală care a avut un decolteu impresionant. Aceasta s-a fotografiat alături de fiica ei și de mirele Smiley, într-o ipostază superbă.

Aceasta a strălucit în ținuta purtată, de culoare roz, iar rochia i-a pus în evidență bustul generos, printr-un decolteu de senzație. Fanii au apreciat imaginile într-un număr foarte mare și i-au scris mai multe mesaje.

„Casa de piatra Gina & Smiley!🙌🏼🌸 So much fun last night at your wedding party!!”, a scris Loredana în dreptul imaginilor. În traducere din limba engleză, Loredana a scris astfel: „Ne-am distrat foarte tare la nunta voastră”.

Ce mesaj au transmis Gina Pistol și Smiley înainte de nuntă

Înaintea nunții, Gina Pistol și Smiley au transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Gata! M-am trezit! Să avem o zi minunată! Am dormit puțin și rapid”, a spus prezentatoarea TV în mediul online sâmbătă, 27 mai 2023.

„Trăim într-o lume care știe atât de bine să scoată în evidență extraordinarul , încât Normalul ni se pare plictisitor. dar eu vreau să va zic că cele mai mari bucurii pe care le-am trăit în viață asta sunt cele normale pe care le trăim aproape toți cel puțîn o dată. dincolo de extraordinarul din viețile noastre pe mine mă împlinește, în general, ce te împlinește și pe ține: Iubirea, Liniștea, Zâmbetul, Jocul, Libertatea și Binele în toate formele sale. de asta cred că frumusețea stă mai degrabă în lucrurile simple și că a fi Normal e noul Extraordinar. Iar când realizezi că frumusețea vieții stă in fiecare moment trăit la maximum, atunci când se întâmplă, îți dai seama că Prezentul e mereu Extraordinar. Mâine nu e promis pentru nimeni!”, a scris Smiley pe contul său de Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare alături de Gina și de Josephine.

