Cum a fost filmat Florin Salam alături de familie, la scurt timp de când a fost dat afară de la nunta din Craiova

Florin Salam a petrecut o după-amiază alături de soția sa, Roxana Dobre, și de copiii lor. Manelistul s-a oprit în fața unor muzicieni care îi încântau pe trecători cu acordurile lor. Florin Salam a dansat, a aplaudat, a cântat și la final l-a îmbrățișat pe chitarist, mulțumindu-i pentru atmosferă.

Alături de Florin Salam, Roxana Dobre s-a mișcat și ea în ritmul muzicii.

Citește și: Mesajul lui Betty Salam după ce Florin Salam, tatăl său, a fost dat afară de la nunta din Craiova: "Dumnezeu..."

Florin Salam a fost filmat dnsând și cântând în plină stradă, alături de soție și copii

Manelistul a făcut atmosferă în plină stradă, alături de familia lui. Trecătorii au fost încântați să-l privească pe manelistul care se bucura de muzica stradală.

Momentul a fost filmat de trecători, iar imaginile au ajuns pe Internet.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Momentul vesel vine la scurt timp după ce manelistul a avut parte de un incident la o nuntă din Craiova. În luna aprilie Florin a fost dat afară în timpul prestației, iar momentul a fost filmat și publicat pe Internet.

În videoclipurile publicate pe Internet, se observă cum manelistul era foarte răgușit în timp ce avea microfonul în mână și se afla înconjurat de nuntași. Pentru că Florin Salam nu cânta, ci spunea câteva cuvinte pe instrumental, nașul a intervenit și i-a cerut să părăsească ringul. Florin Salam a oprit prestația și a plecat sub privirile nuntașilor.

”Du-te înăuntru acolo până îți revii și după aia cânți. Pai ce facem aici, stai de 3 ore și nu cânți nimic?!”, a spus bărbatul care l-a oprit pe Florin Salam.

În dreptul videoclipurilor publicate pe rețelele sociale cu acel incident, oamenii au adus diverse critici și acuzații. Unii internauți l-au criticat pe manelist că ar fi mers la nuntă sub influența diverselor substanțe. Cântărețul a venit cu o replică și a publicat un videcolip cu el cântând la primele ore ale dimineții. Manelistul a precizat că răgușeala a fost cauzată de oboseală și de programul încărcat.

În videclipul postat pe Internet de Florin Salam, acesta cântă și cu vocea, dar și la acordeon. manelistul a ținut să precizeze că indifrent de situații, critici și acuzații, el este și rămâne „numărul 1”.

”Pentru toți cei care mă iubesc și pentru cei care mă invidiază. Să cânți zi de zi, de dimineața până seara, nu este ușor”, Cam așa se aude Florin Salam când abia se trezește… În fine, puteți să vorbiți cât vreți și cum vreți. Tot nr. 1 sunt peste toți. Și pentru voi, care v-am distrat și încântat atâta timp. Când nu mai puteți de invidie, așa sunt eu când mă trezesc”.

Ulterior, Flori Salam a venit cu un răspuns amplu, unde suspecta că cineva i-ar fi pus ceva în băutură:

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte. Eu de băut am băut toată viața. Mă cheamă lumea să beau un pahar cu ei. (...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am mai băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul. (...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine. De atâția ani v-am obișnuit că sunt puternic. Mai văd pe unii care critică. Ce să le fac eu lor? Nu mai contează dacă îl am pe Dumnezeu cu mine nu mă sperie nimic, cum nu m-a speriat niciodată nimic. Îmi văd de treaba mea, de copiii mei și orice întâmplare din asta mă face mai puternic”, a spus Florin Salam pe Facebook.

Un nou episod de terapie prin comedie e acum disponibil în AntenaPLAY!