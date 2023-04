Mesajul lui Betty Salam după ce Florin Salam, tatăl său, a fost dat afară de la nunta din Craiova: "Dumnezeu..."

Florin Salam ar fi fost ținta unor persoane rău intenționate, care i-ar fi pus ceva în pahar, în tip ce se afla la o nuntă din Craiova, potrivit povestirilor sale. Celebrul manelist a apărut într-o ipostază care a șocat publicul, fiind filmat în timp ce stă neclintit și fără reacție, cu microfonul în mână, în timp ce toată lumea îl urmărea.

Nașul nunții a venit furios către cântăreț și a țipat către el, invitându-l să iasă să se odihnească. Acesta i-ar fi reproșat că stă de trei ore și nu cântă nimic. Momentul a fost filmat și publicat pe rețelele de socializare, acolo unde a circulat în buclă, adunând mii de reacții, între care și acuzații dintre cele mai grave. Pentru că acele imagini au scăpat de sub control, Florin Salam a ieșit cu o reacție imediată la acuzațiile aduse, spunând ferm „Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi”.

Manelistul spune că i s-ar fi pus ceva în pahar „blocat creierul”. Acesta povestește că a simțit că ceva nu era în regulă cu el, dar nu putea să reacționeze, motiv pentru care a fost dat afară de la nuntă din cauza stării în care se afla. La scurt timp după ce imaginile au făcut „valuri” în mediul online, Betty Salam, fiica sa, a făcut o postare prin care își arată susținerea și grija față de tatăl său.

Ce mesaj i-a transmis Betty Salam tatălui său, Florin Salam, după ce a fost scos de la o nuntă din Craiova, din cauza stării în care se afla: „Dumnezeu te iubește”

Betty Salam îți arată susținerea pentru tatăl său, care ar fi fost pus la zid în urma imaginilor care au apărut pe rețelele de socializare. Aceasta a publicat duminică, la o zi după reacția tatălui său, o fotografie în care îl îmbrățișează pe Florin Salam și mesajul puternic: „Zâmbește! Dumnezeu te iubește”.

Florin Salam, în reacția sa oficială, a spus referitor la cei care l-au criticat fără să știe ce s-a întâmplat: „Mai văd pe unii care critică. Ce să le fac eu lor? Nu mai contează dacă îl am pe Dumnezeu cu mine nu mă sperie nimic, cum nu m-a speriat niciodată nimic. Îmi văd de treaba mea, de copiii mei și orice întâmplare din asta mă face mai puternic”, a spus Florin Salam pe Facebook.

Reacția oficială a lui Florin Salam după incidentul de la nunta din Craiova, când a fost scos dintre petrecăreți. Florin Salam a fost dat afară pentru că nu a putut cânta

Florin Salam s-a filmat în mașină în timp ce oferea explicații referitoare la incidentul din Craiova.

„Știe toată lumea că am avut patru nunți cu o seară înainte. Eu de băut am băut toată viața. Mă cheamă lumea să beau un pahar cu ei. (...) Am plecat bine de acolo, dar la sfârșit am simțit ceva. Nu știu din ce pahar am băut, cum am băut, că nu era problema la mine că n-am mai băut. Nu știți că am mai băut? La orice nuntă beau acolo să fac atmosferă, asta e viața noastră. Nu știu ce s-a întâmplat că mi s-a blocat creierul. (...) Mi-au băgat ceva în pahar, a fost mai rău decât ce credeți voi. Asta este, bine că nu s-a întâmplat ceva cu viața mea și sunt bine. De atâția ani v-am obișnuit că sunt puternic. Mai văd pe unii care critică. Ce să le fac eu lor? Nu mai contează dacă îl am pe Dumnezeu cu mine nu mă sperie nimic, cum nu m-a speriat niciodată nimic. Îmi văd de treaba mea, de copiii mei și orice întâmplare din asta mă face mai puternic”, a spus Florin Salam pe Facebook.

Unii internauți l-au criticat pe manelist că ar fi mers la nuntă sub influența diverselor substanțe. Cântărețul a venit cu o replică și a publicat un videoclip cu el cântând la primele ore ale dimineții. Manelistul a precizat că răgușeala a fost cauzată de oboseală și de programul încărcat.

În videoclipul postat pe Internet de Florin Salam, acesta cântă și cu vocea, dar și la acordeon. manelistul a ținut să precizeze că indiferent de situații, critici și acuzații, el este și rămâne „numărul 1”.

”Pentru toți cei care mă iubesc și pentru cei care mă invidiază. Să cânți zi de zi, de dimineața până seara, nu este ușor”, Cam așa se aude Florin Salam când abia se trezește… În fine, puteți să vorbiți cât vreți și cum vreți. Tot nr. 1 sunt peste toți. Și pentru voi, care v-am distrat și încântat atâta timp. Când nu mai puteți de invidie, așa sunt eu când mă trezesc.”

