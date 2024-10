Cum a început povestea de dragoste dintre Levent Sali și iubita Dalia. Cei doi sunt în centrul unui scandal uriaș

Levent Sali, actorul cunoscut pentru rolurile sale în seriale românești, este implicat într-un scandal legat de violență domestică. Fosta sa iubită, Dalia, îl acuză că ar fi agresat-o fizic.

Sali Levent e acuzat de violență domestică de către Dalia, partenera sa, cu care s-a căsătorit în urmă cu două luni. Tânăra a povestit recent, cu lacrimi în ochi, că a fost bătută cu bestialitate de actor, în urma unei crize de gelozie.

Cum a început povestea de dragoste dintre Levent Sali și soția Delia. Cei doi sunt în centrul unui scandal uriaș

Dalia susține că recent a fost agresată de către Levent Sali în mașină și că a ajuns la spital din cauza rănilor. Ea a afirmat că partenerul său a lovit-o cu capul, în repetate rânduri, de cotiera mașinii.

„Aceasta postare este adresată «criminalului» pentru care mi-am irosit un an din viață. Actorul vostru, diavolul realității mele. Ieri seară, în mașina ta, m-ai lovit cu brutalitate cu capul de cotiera mașinii, de repetate ori în timp ce îți plângeam să te oprești, nu m-ai lăsat să cobor din mașină. Explicându-te că faci asta pentru că nu mă uit în ochii tăi când vorbești cu mine. Am fost ridicată de urgență la spital, cu traume. EȘTI UN DIAVOL, UN NEMILOS. NICIO FEMEIE NU MERITĂ ASTA! NU M-AM GÂNDIT VREODATĂ CĂ UN OM POATE SĂ FACĂ AȘA CEVA, CU SÂNGE RECE! NE VEDEM ÎN INSTANȚĂ”, a scris Dalia, pe contul ei de Instagram.

Tânăra a depus o plângere și a cerut un ordin de restricție împotriva actorului. Într-un live pe rețelele de socializare, Dalia a dezvăluit că mama lui Sali Levent ar fi fost martoră la incident și, în loc să intervină, i-ar fi luat apărarea fiului, spunând că „își permite că este bărbat.”

De cealaltă parte, Sali Levent neagă categoric acuzațiile, afirmând că nu a existat niciun episod de violență domestică în relația cu Dalia și că are dovezi pentru a demonstra acest lucru.

„Nu am de ce să spun de la ce a pornit totul, ce pot să spun este că mâine am instanţă pentru acest subiect. Este o altercaţie în familie atâta tot. Dacă aţi văzut ea a pus o gutieră, dar o să trimit imediat nişte videoclipuri de la jumătate de oră de la gutiera aia pusă, cum este pe live şi cum vorbeşte, nu are niciun semn, nu am bătut-o, nu am făcut nimic de genul, dar instanţa va decide ce şi cum”, a declarat Sali Levent, la Știrile Antena Stars.

Levent Sali și Dalia s-au căsătorit în august 2024

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an, pe rețelele de socializare, și păreau de nedespărțit, însă relația lor s-ar fi deteriorat treptat, după ce actorul a devenit din ce în ce mai gelos și ar fi început să îi verifice constant telefonul. În urmă cu două luni, cei doi s-au căsătorit.

În august 2024, actorul a fost cel care a postat o imagine în care apare mâna lui și a partenerei sale, ambele cu verighete pe deget, iar pe fundal mai multe buchete de flori.

Ulterior, cei doi s-au fotografiat în ținute albe și, ulterior, dansând împreună, în timp ce erau admirați de cei care au luat parte la evenimentul emoționant. În social media, prietenii au postat imagini cu ei și le-au urat ”Casa de piatră”.

În trecut, Levent Sali a trecut printr-o perioadă dificilă legată de consumul de droguri, lucru despre care a vorbit în emisiunea „Chefi la cuțite”. A susținut că acest lucru l-a afectat atât pe plan profesional, cât și personal, menționând că a pierdut multe din cauza acestor alegeri.