Anamaria Prodan și Ronald Gavril, prima apariție publică în România. Cum au arătat și ce a spus sportivul despre iubita lui

Anamaria Prodan joacă în filmul „Complotul bonelor”. La avanpremiera producției, impresara s-a afișat la braț cu nimeni altul decât iubitul său, Ronald Gavril.

Luptătorul de box stabilit în Las Vegas s-a bucurat să revină în România pentru a-i fi alături iubitei sale într-un moment important din viața sa.

Iubitul Anamariei Prodan nu a văzut filmul înainte și ea nerăbdător să-l privească. Ronald Gavril și iubita sa au acordat un scurt interviu pentru AntenaStars, la prima lor apariție publică în calitate de cuplu.

„România e foarte frumoasă și mă întorc cu drag tot timpul. Sunt aici să o susțin pe Ana, în acest moment important din viața ei. Ana e o femeie puternică, o femeie care își iubește familia, are principii sănătoase de viață.”, a spus Ronald Gavril la Star Matinal.

„Îi cer toată ziua sfaturi și mă învață tot ce nu știu. Are principii sănătoase de viață”, a spus impresara la Antena Stars.

Cei doi au strălucit în ținute elegante. Bebto, fiul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf a fost și el prezent la eveniment. Bebeto este și el actor în film.

Cum a cucerit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan

Despre sportivul stabilit în Las Vegas, Anamaria Prodan spune că este un om minunat care o susține necondiționat.

„Simt că e cineva lângă mine care e acolo și mă susține indiferent de ce pas greșit fac. Minunat e puțin spus. E un om realizat, pe picioarele lui. E un om care poate să-mi ofere tot ce visez și aici nu vorbesc de partea financiară, vorbesc de suflet”, a spus impresara.

Diferența de vârstă de 14 ani dintre ei nu îi afectează, spune Anamaria Prodan.

„M-a cucerit când am văzut programul vieții lui și am înțeles că până la această vârstă nu a știut ce-s alea cluburi prin America. Nu concepe distracții, neneorociri cu alcool. E un bărbat atât de bun! Eu cred că l-am cucerit cu naturalețea și cu seriozoiatatea. Vârsta e doar un număr. N-o simțim, nu se vede. Am și norocul ăsta genetic. Comunicăm atât de mult, în general eu îi scriu când el doarme, el la fel, și dimineața citim și vorbim”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Copiii Anamariei Prodan l-au plăcut din start pe noul iubit al mamei lor.

„Sunt foarte fericite. Rebeca trăiește acolo și știe. Ultima vacanță am făcut-o împreună. Sunt fericite și împlinite că, în sfârșit, în familia noastră este cineva ca noi, cineva din lumea noastră.

Și cu Bebe la fel, discuțiile sunt despre cum trebuie să fie un bărbat, despre ce trebuie să exprime un bărbat, despre cât de puternic din toate punctele de vedere trebuie să fie un bărbat. Probabil că a venit exact în momentul în care și eu și Bebe aveam cea mai mare nevoie de un bărbat adevărat lângă noi”, a mai spus Prodan la AntenaStars.