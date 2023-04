Cum a reacționat Anca Serea, după ce Adi Sînă și-a făcut bagajele și a plecat de acasă. Ce a scris artistul în mediul online

Cu atât mai mult, fostul membru al trupei Akcent are pregătite planuri profesionale, mai ales că a început sezonul cântărilor. Iată ce a scris Adi Sînă pe rețelele sociale!

Cum a reacționat Anca Serea, după ce Adi Sînă și-a făcut bagajele și a plecat de acasă

Solistul a povestit, în mediul online, că va sta departe de familie pentru că a început sezonul concertelor și turneelor. La rândul său, Anca Serea a povestit, pentru Click!, că îl va urma pe soțul ei de 1 mai, când este Ziua Muncii.

Anca Serea și Adrian Sînă au împreună 4 copii, pe Noah, Ava, Moise, Leah, iar din relația cu regretatul afacerist Filip Poplingher, vedeta mai are doi copii, pe Sarah și pe David. Au o familie numeroasă și fericită, dar asta nu înseamnă că își neglijează viața de cuplu.

Cei doi și-au format un obicei în a-și petrece și momente intime, în timp ce copiii rămân acasă cu bunica.

„De 1 mai, Adi cântă și cred că voi merge cu el. De 1 mai, de regulă, noi stăm împreună. Eu sunt adepta vacanțelor de cuplu și adepta vacanțelor cu copiii, separat.

În februarie noi am fost cu copiii în vacanță, iar în martie am fost împreună amândoi la Florența. Doar noi doi. A fost minunat! M-aș întoarce oricând în Italia! Am fost cu mașina până în Italia.

Eu am o problemă în ce privește zborul cu avionul. Tocmai de aceea nu merg cu Adi de multe ori, pentru că el vrea mereu să mă ia cu el. Copiii îi las cu mama acasă atunci când plecăm împreună. Am mare noroc cu ea', a declarat Anca Serea pentru Click!.

Mesajul lui Adi Sînă care i-a surprins pe fanii de pe rețelele sociale

Adi Sînă i-a anunțat pe fani că sezonul concertelor și turneelor a început, așa că va avea perioade în care va sta departe de cei dragi.

„În timp ce mă uit pe fereastră la peisajul zburdalnic de afară, mă simt parcă amărât de faptul că sunt din nou pe drum. Încă o dată, îmi iau rămas bun de la familia mea, urmând să petrec următoarele săptămâni – dacă nu chiar luni – departe de casă, pe drumurile marcate de turnee și concerte.

Și, totuși, nu pot să nu mă întreb: ce s-a întâmplat cu rutina mea de zi cu zi? Cu confortul meu? Cu oamenii și lucrurile pe care le-am lăsat în urmă? Sunt sigur că acestea încă există, dar parcă acum sunt mai departe de ele decât niciodată.

Poate că cel mai greu lucru este să mă obișnuiesc cu ideea că timpul trece atât de repede când sunt în turneu. Îmi amintesc cu ușurință momentele de acum câteva luni, când credeam că am tot timpul din lume pentru a face lucrurile, pentru a-mi vedea prietenii și pentru a-mi petrece timpul cu familia. Dar acum, când mă uit în urmă, pare că totul a trecut atât de rapid.

Și totuși, cu toate acestea, îmi place să fiu pe drum. Îmi place energia și entuziasmul pe care le aduc concerte și întâlnirile cu fanii mei. Îmi place să călătoresc și să văd lumi noi și să experimentez lucruri pe care nu le-aș fi putut face altfel. Este doar că, uneori, a fi departe de casă poate fi greu.

Cu toate acestea, știu că această viață de turneu este ceea ce mi-am dorit întotdeauna. Și chiar dacă există momente în care mă simt singur sau trist, știu că sunt binecuvântat să fac ceea ce iubesc și să împărtășesc asta cu oamenii din întreaga lume’, a scris el, în mediul online.

